Dal 7 al 15 Agosto torna il Corciano Festival: 57ma edizione, fedele alla sua tradizione

Dal 7 al 15 agosto, con un programma vivace ed eterogeneo, torna l'immancabile Corciano Festival, giunto alla 57^ edizione, fedele alla sua storia.

Spettacoli all'aperto, mostre d'arte, opere teatrali, concerti, appuntamenti letterari e rievocazioni storiche, saranno presenti tutte le espressioni artistiche con appuntamenti adatti ad ogni tipo di pubblico. Naturalmente, tutto allestito in sicurezza e all'insegna della qualità artistica.

“È motivo di grande orgoglio poter essere ancora una volta qui, uniti, a lavorare per una delle manifestazioni più significative della scena culturale umbra” – le parole degli organizzatori – “Anche quest'anno offriremo un'opportunità ai cittadini, ai turisti e agli amanti dell'arte realizzando un programma di alto livello che attraverserà tutti i linguaggi artistici, come nella migliore tradizione corcianese”.

La kermesse, tra i festival culturali più antichi dell'Umbria, organizzata e promossa dal Comune e dall'associazione turistica Pro Loco Corcianese, si svolgerà nei luoghi storici di Corciano, selezionato tra I Borghi più belli d'Italia e riconosciuto come Destinazione Europea d'Eccellenza.