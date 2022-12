"50 anni di solidarietà": Avis Umbria festeggia l'importante anniversario con un convegno sulla concretezza del dono

Indirizzo non disponibile

Domenica 11 dicembre al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo Avis regionale Umbria festeggia “50 anni di solidarietà” con un convegno. L’incontro avrà inizio alle 11 con i saluti di Enrico Marconi e Gianpietro Briola, presidenti rispettivamente di Avis Umbria e Avis nazionale. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti per poi lasciare posto ai lavori del convegno. Marco Grosso, consigliere di Avis Umbria, introdurrà uno spazio intitolato ‘Avis Umbria: la storia, i fatti e le idee’, con i presidenti dell’associazione regionale che si sono succeduti in questi 50 anni di attività. Seguiranno gli interventi accademici di Marco Moschini, professore di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Perugia, che parlerà di “concretezza del dono: aspetti tecnici e di prossimità”, e di Roberto Segatori, già professore di Sociologia politica dell’ateneo perugino che approfondirà la tematica “Etica associativa come rinforzo della democrazia”.