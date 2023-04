25 Aprile, orari e luoghi della commemorazione a Perugia

Il 25 aprile, secondo tradizione, si celebra in tutta Italia la festa della Liberazione. Anche la città di Perugia partecipa alle cerimonie. Alle 10.30 deposizione di corone di alloro al sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’oro della Resistenza al cimitero monumentale. Alle 11.15 in Borgo XX Giugno commemorazione e deposizione di corone di alloro sulla lapide in ricordo dei patrioti fucilati dai nazifascisti; Alle 12 in via Masi deposizione di corone di alloro al monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i caduti di guerra.

Sempre il 25 aprile, dalle 8 alle 20, torna Pian di Massiano in fiore, mostra mercato che da oltre venti anni per tradizione segna a Perugia il passaggio dall’inverno alla bella stagione. Protagonisti piante, fiori, articoli da giardinaggio esposti nei 2000 mq di piazzale Umbria Jazz, che si colorerà con i toni della primavera. Come sempre saranno presenti numerosi florovivaisti con esposizioni colorate e scenografiche di piante anche ornamentali e soprattutto fiori. L’evento è organizzato da l’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Perugia. E non ci saranno solo piante e fiori: alla mostra mercato partecipano 100 espositori con prodotti di varia merceologia provenienti dall’Umbria e da altre regioni d’Italia, con proposte particolari che non si trovano nei normali circuiti commerciali. Un’occasione, dunque, anche per curiosare tra i banchi alla ricerca di oggetti interessanti o per gustare eccellenze dello street-food italiano nelle aree allestite.

L’inaugurazione avverrà alle 9.45 alla presenza dell’assessore Clara Pastorelli.