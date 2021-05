Festa della Repubblica, la Questura di Perugia organizza tre eventi per celebrare il 2 Giugno

Cerimonia in ricordo del questore Giovanni Palatucci, una mostra sulle leggi razziali e consegna delle medaglie di servizio al personale in pensione

Tre appuntamenti per celebrare la Festa della Repubblica sono stati organizzati dalla Questura di Perugia.

Si è svolta questa mattina la cerimonia in ricordo del questore Giovanni Palatucci, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Monaco di Baviera-Germania. Nell’ occasione verrà piantato, all’interno del parco pubblico della Pescaia in via XX settembre, un albero di olivo, con posta alla base una targa commemorativa.

Domani, martedì 1° giugno verrà allestita, all’interno della Questura, una mostra divulgativa organizzata dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia denominata “1938 – Leggi razziali fasciste. Alle origini del razzismo in Italia".

Giovedì 3 giugno, infine, il questore della Provincia di Perugia Antonio Sbordone, consegnerà 30 medaglie di commiato al personale in pensione per il meritevole servizio svolto nell’amministrazione della pubblica sicurezza.