2 Giugno, il programma delle iniziative a Foligno

In occasione del 77esimo anniversario della Repubblica, venerdì 2 giugno, è stato comunicato il programma della giornata. Alle 10,30, in piazza della Repubblica, verranno deposte una corona d’alloro alla lapide dei caduti (facciata cattedrale) e un’altra nei pressi del palazzo comunale, presenti il picchetto d’onore del centro di selezione e reclutamento dell’esercito e l’associazione Filarmonica di Belfiore. Alle 10.45 intervento del presidente del consiglio comunale, Lorenzo Schiarea. Successivamente parlerà il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Saranno poi letti i principi fondamentali della Costituzione. Verrà anche eseguito l’inno d’Italia, a cura della cantante lirica solista, Paola Scarponi. Dalle 11,30 alle 13 apertura straordinaria del palazzo comunale al pubblico per visite guidate gratuite in collaborazione con la delegazione Fai di Foligno.