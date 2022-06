Dall'11 al 26 giugno ad Acquasparta va in scena il Festival del Rinascimento

Cortei in abiti d’epoca, spettacoli teatrali, numerosi appuntamenti di approfondimento culturale, faranno da cornice alle sfide tra le tre contrade che si contendono le “chiavi” della Città

Sfilate in costumi d’epoca, sfide fra contrade, spettacoli, iniziative per i più piccoli e le immancabili taverne tipiche: questi gli ingredienti della XXIII edizione della “Festa del Rinascimento”, in programma ad Acquasparta (Tr) da sabato 11 a domenica 26 giugno 2022. Durante il festival le tre contrade del borgo - San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto - si contenderanno le “chiavi” della Città.



La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza di Chiara Andreucci, Presidente Ente Il Rinascimento ad Acquasparta che ha raccontato come "La Festa del Rinascimento ad Acquasparta sia un appuntamento atteso, in grado di suscitare interesse per la ricchezza e la varietà della sua proposta. Per due settimane Acquasparta sarà un paese in festa – ha proseguito la Presidente - animato dalla passione dei contradaioli pronti a dare il meglio di sé nei cortei e nelle sfide, ad attendere i visitatori nelle taverne in un clima di accoglienza ed amicizia. Acquasparta sarà anche luogo di spettacolo e cultura, in cui riscoprire alcuni dei numerosi impulsi che hanno animato il tardo Rinascimento, epoca che risplende di arte e bellezza, ma anche profondamente rivoluzionaria. Di questa rivoluzione Federico Cesi, duca di Acquasparta, è stato uno dei protagonisti e dei fautori, insieme ai membri dell’Accademia dei Lincei, fra i quali spicca il nome di Galileo Galilei”.



Ad intervenire inoltre in conferenza stampa, Carlo Paolocci, Presidente AURS - Associazione Umbra Rievocazioni Storiche ed il Sindaco di Acquasparta Giovanni Montani, che ha ricordato come la “manifestazione, organizzata dall’Ente Il Rinascimento ad Acquasparta, con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione comunale, è nata per celebrare l’arrivo in città di Federico Cesi detto il Linceo”.



Nei giorni del festival si darà vita infatti, con scrupolosa fedeltà storica e forte coinvolgimento degli abitanti, alla rievocazione che affonda le proprie radici nei festeggiamenti che la piccola comunità organizzò in occasione dell'arrivo di Federico Cesi, una delle figure più significative della cultura scientifica del primo seicento, uno dei primi fautori in Italia dell’astronomia post-copernicana, appassionato studioso di scienze naturali, soprattutto di botanica, che si trasferì ad Acquasparta poco dopo il matrimonio con la giovane Artemisia Colonna, avvenuto nel 1614.

Protagonista Federico Cesi

La “Festa del Rinascimento” 2022 avrà come titolo “Theatrum Totius Naturae” - opera iniziata e mai conclusa di Federico Cesi, che avrebbe dovuto essere la Nuova Grande Enciclopedia Scientifica Naturalistica, costruita grazie alla libera osservazione sperimentale con gli innovativi, per l’epoca, strumenti tecnici della ricerca, il telescopio e il microscopio - e si aprirà sabato 11 giugno, alle ore 21.30 con il “Grande Corteo delle Contrade” che in questa edizione vede il regista Germano Rubbi coordinare la sfilata in preziosi abiti rinascimentali, dal titolo “Metamorfosi: la terra, gli astri, l’uomo”, valorizzata da performance e rappresentazioni che si ispirano al capolavoro di Ovidio, in particolare ai miti che narrano la nascita degli elementi naturali.



Oltre alla sfida tra le tre contrade, molteplici saranno le iniziative collaterali rivolte al pubblico che andranno ad arricchire il programma: dalle passeggiate fotografiche alla scoperta del territorio, degli animali, delle orchidee spontanee, degli arbusti ed alberi tipici; alla degustazione di vini, a cura di AIS Umbria – Associazione Italiana Sommelier, nelle sale rinascimentali di Palazzo Cesi “Nel bicchiere del celivago – Viaggio giocoso tra vini e pianeti”; agli spettacoli teatrali, di teatro di strada, improvvisazione teatrale, teatro acrobatico e con effetti pirotecnici, che si terranno a partire da domenica 12 giugno alle ore 22.00.



Non mancheranno dei momenti dedicati ai più piccoli con “L’Accademia della Piccola Lince”, laboratori legati al tema della scienza e della conoscenza scientifica.

Il programma completo è consultabile sul sito https://www.ilrinascimentoadacquasparta.it/