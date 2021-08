Il 10 Agosto calici in sù con Sorsi di Stelle con i vini del Cantico: ecco dove

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/08/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si chiama ‘Sorsi di stelle, a cena lungo la Strada dei vini del cantico’ il nuovo format del tradizionale appuntamento per la notte di San Lorenzo pensato dalla Strada, che sarà riproposto, con la seconda serata, in occasione di Calici di Stelle 2021.

Dopo le cene del 29 luglio infatti, si entra nel vivo della seconda edizione con l’appuntamento più atteso e che il 10 agosto coinvolgerà molte realtà, tra borghi, ristoranti e cantine.

La collaborazione tra la Strada dei Vini del Cantico, l'Associazione Città del Vino e il Movimento Turismo del vino nazionale e regionale ha permesso di creare un evento diffuso coinvolgendo i borghi e i ristoratori, oltre alla cantine della Strada, in una serata unica per sorseggiare buon vino accompagnato da un’ottima gastronomia.

Lunedì10 agosto appuntamento quindi nei 10 Comuni che hanno aderito all'evento (Bettona, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Todi, Torgiano) per una cena sotto le stelle nei ristoranti che con entusiasmo hanno preparato un menù fisso per adulti e bambini. Per la serata verranno serviti solo i vini di 17 cantine appartenenti alla Strada dei Vini del Cantico.

Le cantine e i ristoranti abbinati: a Todi, la cantina Zazzera con il ristorante le Scalette, Todini con la Mangiatoia, Peppucci con Jacopone da Peppino Di Todi, Roccafiore con Osteria Valle, Tudernum con Osteria Novecento; a Deruta, Chiorri con la Taverna del Gusto, Monte Vibiano con il Chicco di Grano; a Monte castello di Vibio, Zafferami con il Black Diamond; a Bettona, Vetunna con Da Damiano; a Torgiano, Goretti con Alle Fornace, Daniele Rossi con Si.Ro, Lungarotti con Osteria il Museo, Terre Margaritelli con WonderUmbria, Tudernum con Tempi Antichi.

A Spello, inoltre, è stato ideato, nella Villa dei Mosaici alle ore 18, l’evento “Bacco tra Satiri e Felini”, una visita tematica a cura di Sistema Museo con degustazione di vini della Cantina Sportoletti (per prenotazioni, info@villadeimosaicidispello.it, 0742 301909).

Tutte le iniziative e le cene si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anticovid in vigore. Le cene all’aperto non necessitano l’esibizione all’ingresso del green pass.