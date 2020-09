World Beer Awards 2020, tre medaglie assegnate al marchio Mastri Birrai: ecco le birre premiate

Tre medaglie alle birre artigianali di Mastri Birrai Umbri: premio "Country Winner” - il più prestigioso, assegnato alla migliore birra italiana - alla Cotta 68 nella categoria Best Pale Belgian Style Tripel”; medaglia di bronzo alla Cacao Porter nella categoria “Best Flavoured Chocolate&Coffee” e sempre bronzo nella categoria “Best Label Design” alla Cotta 21. Ecco i premi appena conquistati al World Beer Awards 2020 dal brand brassicolo di casa Farchioni, nei cui prodotti si fa largo uso di materie prime locali spesso autoprodotte e autotrasformate, come nel caso dell’orzo maltato presso MIA, Malteria Italiana Artigianale, l’impianto di ultima generazione annesso al birrificio.

I World Beer Awards sono i premi globali che selezionano il meglio tra tutti gli stili riconosciuti a livello internazionale, premiano le migliori birre del mondo e le promuovono tra i consumatori in tutto il globo. Il concorso fa parte dei World Drinks Awards che prevedono due grandi filoni distinti di premi: quello che seleziona il miglior gusto e l'altro che valuta l'eccellenza del design.

“Una giuria internazionale superqualificata ha identificato le migliori birre in ciascuna delle nove categorie di questa edizione 2020”, racconta Marco Farchioni, manager di Mastri Birrai Umbri. “Sono state iscritte più di 2.200 birre da più di 50 paesi. I giudici hanno assaggiato alla cieca e valutato le voci in tre round di valutazione. Tanti importanti concorrenti e una giuria selezionata e oggettiva: siamo felici di essere stati premiati in un concorso così scrupoloso e prestigioso”. Poi conclude: “Ci sentiamo un po’ ambasciatori non solo del nostro territorio umbro, ma dell’Italia intera. Abbiamo dato il nostro contributo nel dimostrare che la birra artigianale italiana, e in particolare quella da filiera agricola, sta compiendo passi da gigante. Grazie all’utilizzo dei magnifici frutti delle nostre terre e alla perizia e sensibilità dei nostri tecnici - come il nostro head brewer Michele Sensidoni - i birrifici artigianali italiani possono ormai, sempre e ovunque, competere alla pari con aziende internazionali di più antica tradizione”.

I PROFILI DELLE TRE BIRRE PREMIATE

Cotta 68: Ispirata alla tradizione belga, è un birra doppio malto artigianale bionda, non filtrata e non pastorizzata, rifermentata in bottiglia, realizzata con puro malto di orzo di casa Farchioni. Colore giallo intenso, naturalmente velato, con riflessi color miele. Schiuma bianca e persistente. Si distinguono nettamente le note fresche ed erbacee dei luppoli aromatici le note maltate e mielate dei malti speciali. All’assaggio note intense di malto d’orzo e caramello, bilanciate dall’amaro del luppolo e con importanti sentori di frutta matura. Finale persistente e complesso.

Cacao Porter: creata secondo la ricetta del famoso stile anglosassone. Prodotta con malti speciali tostati e torrefatti, lievito da alta fermentazione e le migliori fave di cacao selezionate da esperti intenditori. Il colore è mogano, con riflessi bruni, la schiuma color nocciola è fine e persistente. L’aroma è complesso, con note di cioccolato fondente, cacao e liquirizia. Il gusto è abboccato e dolce, caratterizzato dal cacao e dai malti torrefatti, con un tocco di acidità che offre equilibrio e godibilità alla beva.

Cotta 21: Birra speciale bionda, non filtrata e non pastorizzata, rifermentata in bottiglia, prodotta con il metodo dell’alta fermentazione, frutto della selezione dei migliori farri italiani e dei migliori malti. Di colore biondo e velato ha una schiuma persistente e compatta. L’aroma è ricco di sentori agrumati, note speziate e di frutta estiva. Il gusto delicato e morbido del farro è accompagnato dalle note erbacee del luppolo