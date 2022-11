Valle Umbra Servizi assume personale: 48 posti a tempo indeterminato

La Vus assume personale. Come si legge sul sito, la Valle Umbra Servizi cerca "48 risorse, da assumere a tempo indeterminato, con applicazione Ccnl Servizi Ambientali".

Il processo di selezione, si legge ancora, "riguarda 24 operatori ecologici area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio e 24 conducenti di veicoli e mezzi d’opera per i servizi di igiene urbana, da assumere a tempo indeterminato, con applicazione del ccnl dei Servizi Ambientali".

La domanda, "compilata e sottoscritta in ogni sua parte", andrà inviata "entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 3 dicembre esclusivamente via mail".