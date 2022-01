Aeroporto di Perugia, due mesi in più di collegamento con Londra: aumentano i voli di British Airways

Due mesi in più di collegamento tra l'aeroporto di Perugia e Londra-Heathrow grazie alla British Airways, che ha deciso di anticipare al 26 maggio il via della tratta (inizialmente previsto per il 27 giugno) posticipando anche la fine dei voli dal 4 settembre al 2 ottobre. Due mesi in più di programmazione per usufruire della rotta tri-settimanale (voli ogni giovedì, sabato e domenica) che va a potenziare il traffico sul Regno Unito, consentendo anche di usufruire dei numerosi voli in connessione operati da British.

Attesa per i nuovi voli di Ryan Air

Nel corso della stagione estiva 2022 intanto Ryanair porterà a dieci le rotte programmate da e per l’aeroporto dell’Umbria. Oltre alla conferma dei collegamenti su Londra Stansted e Malta (che saranno nuovamente operativi da inizio marzo), Bruxelles Charleroi (dal 29 marzo), Cagliari (dal 1 maggio) Palermo e Catania (operativi tutto l’anno), ci sarà anche il lancio dei nuovi voli su Barcellona (dal 29 marzo), Bucarest (dal 28 marzo), Vienna (dal 3 giugno) e Brindisi (al via dal 1 maggio).

I collegamenti delle altre compagnie

Confermati poi i collegamenti Transavia con Rotterdam (dal 23 aprile) ed i voli su Tirana operati tutto l’anno da Albawings.

"Una programmazione che, al netto di una positiva evoluzione dell’attuale situazione pandemica - spiegano dallo scalo umbro -, fa ben sperare per il recupero ed il superamento dei livelli di traffico pre-covid e che prevede 6 compagnie aeree operative all’aeroporto San Francesco d’Assisi con 4 collegamenti di linea nazionali e 9 internazionali".