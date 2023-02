Aeroporto di Perugia, i voli Ryanair per l'estate: nuova meta internazionale

Undici destinazioni e un aumento del 40% dei voli settimanali. Ryanair annuncia i voli per l'estate dall'aeroporto di Perugia e la nuova rotta internazionale per Cracovia. La stagione estiva porterà voli per Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, la novità Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo, Londra Stansted e Vienna.

"Ryanair - sottolinea Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair in Italia - è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini/visitatori di Perugia per l’estate '23 con oltre 70 voli settimanali su 11 rotte, inclusa la novità per Cracovia".

Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, aggiunge: "È un onore lavorare con l’unica compagnia aerea in Europa che continua a sviluppare con decisione il traffico aereo e siamo particolarmente lieti di confermare un rapporto che va avanti da oltre 15 anni e che si è ulteriormente consolidato con la recente sigla del nuovo contratto, che prevede l’estensione della collaborazione per i prossimi 5 anni. Dopo aver centrato nel 2022 il nuovo record storico di traffico, grazie a Ryanair e a questi nuovi annunci possiamo affermare che per il 2023 lo scalo umbro può alzare l’asticella ed avere obiettivi ancora più ambiziosi".