L'Umbria raccontata da Vogue Italia: il Podere Marella tra fagiolina del Trasimeno e tradizioni familiari

Il ritorno alla terra, all’aria fresca e allo sciabordio dei fiumi è ormai sinonimo di stile, proprio come una bella giacca o una borsa all’ultimo grido. Il mondo della moda detta le tendenze e quella di prendersi cura di sé è al primo posto. Ecco perché una realtà come il Podere Marella del lago Trasimeno è stata raccontata da Vogue Italia.

L’Umbria è un'oasi privilegiata del benessere, di prodotti genuini e di prima qualità, tutti coloro i quali hanno letto il racconto fatto dalla rivista sul podere hanno scoperto quanto la regione ha di prezioso da offrire. A partire dalla fagiolina del Trasimeno, presidio slow food, prodotto di punta del podere insieme alla produzione di vino biologico.

Erica Bisiach, nipote di Fiammetta Inga che negli anni 70 ha fondato il podere, racconta: “Non è una cosa che capita a tutti apparire su Vogue e siamo molto felici soprattutto perché è una realtà piccola dal forte legame familiare. - continua Bisiach - Ho ricordi di quando ero molto piccola e passavo l'estate con mia sorella e mia nonna per fare la vendemmia”.

Questo locus amoenus è anche un agriturismo immerso nella natura e si trova nella località Ferretto di Castiglione del lago. “Credo che questa zona, come tutto il resto della regione, abbia tanto da donare e non sia valorizzata e conosciuta per quello che è. Fuori dai confini pochi sanno cos’è la fagiolina del Trasimeno” sottolinea Bisiach, che insieme alla sua famiglia gestisce la struttura.

Storie come quella della tenuta devono continuare ad essere tramandate proprio perché sono un esempio di resistenza alla vita frenetica che si conduce in città e portano i viaggiatori alla scoperta delle prelibatezze introvabili fuori dai confini regionali.

Non è la prima volta che l’Umbria appare su Vogue Italia, era già capitato nel 2020 con Giuditta Brozzetti, il laboratorio di tessitura perugino di Marta Cucchia che per la casa di moda Fendi ha creato l’iconica borsa baguette con i suoi telai settecenteschi.

Le cose uniche meritano sempre di essere narrate, soprattutto le bellezze e le peculiarità dell’Umbria.