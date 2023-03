Umbria protagonista al Vinitaly: eccellenze sotto i riflettori

Il vino umbro sarà tra i protagonisti della 55esima edizione del Vinitaly, a Verona Fiere, dal 2 al 5 aprile. Nell’area espositiva dedicata alla regione, (padiglione 2, stand A9/F9), saranno presenti 50 espositori tra aziende vitivinicole e Consorzi di tutela.

"La presenza umbra al “Salone internazionale dei vini e dei distillati” è espressa nel claim “Umbria Naturally DIFferent”, in cui è sintetizzato lo stretto legame del vino con la natura, il territorio e le sue eccellenze, e che evidenzia l’attenzione crescente alla sostenibilità delle produzioni enologiche regionali, con un chiaro riferimento al DIF Distretto di Filiera del vino umbro - scrive la Regione in ua nota - . Un ampio programma attende i visitatori dello stand Umbria, per valorizzare e promuovere tutte le caratteristiche e qualità di un prodotto considerato ambasciatore del brand complessivo di una terra generosa, bella e accogliente".