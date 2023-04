Vinitaly, Umbria protagonista: "Gioco di squadra, territorio e persone"

Umbria protagonista al Vinitaly. Inaugurato lo spazio espositivo alla presenza della Presidente della Regione, Donatella Tesei, e del Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni, che insieme al Presidente di Umbria Top Wines, Massimo Sepiacci, e ai partner -tra gli altri, il Presidente di Assogal Umbria Gionni Moscetti, l’amministratore unico del Parco Tecnologico Agroalimentare 3A, Marcello Serafini e il presidente di AIS Umbria, Pietro Marchi- hanno dato il via all’edizione 2023.

"Già dall’anno scorso si respira un’aria nuova nello spazio espositivo dell’Umbria - spiega la presidente Tesei - . Quest’anno c’è una forte presenza delle partecipate regionali, che hanno una mission: coordinare lo sviluppo economico della regione. Il nostro compito come istituzioni è quello di sostenere e difendere l’economia e l’identità dell’Umbria, perché le nostre aziende, i nostri produttori, che malgrado le difficoltà di questi anni non si sono arresi, sono anche i custodi del nostro paesaggio, della nostra cultura, quindi della nostra identità, e meritano la nostra attenzione. È necessario puntare su una sostenibilità ambientale che vada di pari passo con la sostenibilità economica".

La Presidente Tesei ha anche ringraziato Brunello Cucinelli e Riccardo Cotarella - premiato oggi con il Premio Vinitaly 2023-, per il merito di tenere alto il nome dell’Umbria nel mondo.

"Tre sono le parole chiave di questo Vinitaly - aggiunge Roberto Morroni, vice-Presidente e assessore regionale all’Agricoltura -. La prima è gioco di squadra, fondamentale per migliorarci sempre e per guardare con rinnovata fiducia il futuro del settore. La seconda parola è territorio: quello umbro è ricco di tante dimensioni, e il vino è ambasciatore di questa ricchezza, con le tante eccellenze della regione. La terza parola sono le persone, senza le quali non ci sarebbero quelle eccellenze; lo straordinario valore aggiunto che abbiamo e che rende grande il nostro territorio. Il Vinitaly rappresenta, dunque, una tappa di tutto questo che ci permette di fare dell’Umbria sempre più luogo di opportunità e di saper fare".