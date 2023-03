Vigilanza privata, da otto anni senza rinnovo del contratto. Lavoratori in difficoltà economica. Scatta la class action

Parte anche in Umbria la class action lanciata da Filcams Cgil e Fisascat Cisl per sbloccare uno stallo ormai inaccettabile sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro per vigilanza privata e servizi fiduciari, contratto scaduto da ben otto anni. L’azione è finalizzata alla disapplicazione delle tabelle retributive del ccnl, firmato nel 2013. “Nonostante le tante iniziative di mobilitazione, scioperi e manifestazioni che abbiamo messo in campo anche in Umbria, per spingere le parti datoriali al rinnovo, le migliaia di addetti del settore nella nostra regione, come nel resto del Paese, sono ancora in attesa di vedersi riconosciuto un giusto salario e un quadro normativo di riferimento aggiornato - spiegano Vasco Cajarelli e Simona Gola, rispettivamente per Filcams Cgil Perugia e Fisascat Cisl Umbria - È quindi arrivato davvero il momento di percorrere tutte le strade possibili e quella della class action è una di queste”.

I sindacati stanno inoltre pensando di intraprendere una “contrattazione d’anticipo” sul territorio, cercando accordi con le aziende più sane del settore, anche loro stanche di una inevitabile continua conflittualità dovuta all’indisponibilità delle associazioni datoriali di pervenire ad un giusto rinnovo del contratto.

“L’attuale situazione non risulta più sostenibile, visto anche l’aumento considerevole del costo della vita amplificato dai tanti anni di mancato rinnovo che nonostante il susseguirsi di incontri di trattativa, non ha portato a un minimo risultato sull’adeguamento delle retribuzioni utili a mantenere il potere di acquisto dei salari. Se non ci saranno soluzioni contrattuali – concludono Filcams e Fisascat - il mese di aprile sarà determinante per dare una svolta a questa situazione che non ha eguali nella storia sindacale italiana”.