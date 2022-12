Crisi Vernipoll, un imprenditore ha incontrato sindaco e lavoratori: si apre una speranza per il futuro.

“Dopo anni di crisi, momenti difficili e complicati per i lavoratori, arrivano buone notizie per il futuro della Vernipoll: un imprenditore è disposto a rilevare l'azienda e consentire che rimanga a Bevagna”. È quanto dichiara il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, che interviene sulla situazione legata alla storica azienda che produce materiali e apparecchiature sanitarie come letti e comodini per ospedali.

“In una fase come quella legata alla pandemia, in cui si deve puntare sulla produzione locale di strumenti sanitari e soprattutto sull'autonomia del nostro Paese – afferma il sindaco – spacchettare e distruggere un'azienda del genere sarebbe davvero una scelta infelice”.

Nella serata di venerdì 16 dicembre, il sindaco Annarita Falsacappa e l'assessore allo Sviluppo economico, Lorenzo Biagetti, hanno incontrato gli operai che per lungo tempo hanno lavorato all'interno dell'azienda, portando in alto il nome della Vernipoll attraverso la realizzazione di prodotti ottimamente realizzati.

All'incontro era presente anche l'imprenditore ternano interessato al rilancio della Vernipoll. “Si è parlato di un piano industriale serio – sottolinea Annarita Falsacappa - di ripresa dell'azienda, di investimenti, di soldi veri con cui poter acquistare la Vernipoll e, quindi rimettere in piedi la produzione. L'azienda non deve essere svenduta. Come amministrazione, supporteremo un'iniziativa che potrebbe finalmente ridare vita a uno dei fiori all'occhiello della nostra città e, non di secondaria importanza, garantire un futuro certo alle famiglie, visto che gli operai torneranno a lavorare”.