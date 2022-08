Vendemmia 2022, Caprai: "Le viti si sanno adattare alla poca acqua, potrebbe essere una buona annata"

Le alte temperature, la siccità. Ma anche la resilienza delle viti. Resilienza che ha permesso all'uva di arrivare puntuale all'appuntamento con la vendemmia Ma che annata sarà?

Nelle vigne dell'azienda Caprai di Montefalco la raccolta delle uve inizierà il 14 o il 16 agosto, regolare come le annate precedenti.

"Sembra che in questo grande caos della natura, l’andamento costantemente siccitoso fin dalla partenza abbia fatto sì che le piante si adattassero a una quantità minima di acqua, per cui siamo di fronte a una vendemmia sicuramente non facile ma dove le condizioni dei vigneti, resilienti e capaci di assecondare la natura, daranno buoni frutti" commenta Marco Caprai. Che spiega: "Sicuramente, stiamo assistendo a qualcosa di straordinario: è un po’ come se il cervello ipogeo della vite, rappresentato dal suo apparato radicale, abbia fin dall’inizio ragionato in termini di razionamento della risorsa idrica. La vigna non irrigata ci sta dimostrando una capacità di adattamento straordinaria e, del resto, dobbiamo sempre ricordarci che la vite è una pianta di origine desertica. La domanda, sicuramente provocatoria, è quindi se sia davvero corretto irrigare i vigneti oppure se la sua resilienza non sia piuttosto la risposta che tutti aspettavamo".

"Se, come sembra, la settimana prossima ci sarà un'interruzione di queste alte temperature, si potrebbe pensare che la 2022 a Montefalco sarà una vendemmia molto qualitativa per le uve rosse - conclude - Considerando l’annata 2021, funestato da gelate e grande siccità, la 2022 sarà probabilmente una bella annanta".