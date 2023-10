C'è anche tanta Umbria alla super festa dell'uva a Velletri. Vini e tartufi nel tempio della tradizione

L'evento che sta impazzando per il Lazio, in special modo nei castelli romani è senza dubbio la festa dei vini e dell'uva che si sta svolgendo a Velletri. Un evento di grande richiamo del centro Italia che vede impegnate associazioni, case vinicole e enti pubblici, comuni, provincia e regione Lazio. Negli Stand della Coldiretti c'era anche molta umbria nella piazza principale: prodotti tipici e prelibati vini sia di cantine rinomate che di piccole produzioni artigianali anche umbre sulla piazza. Ma anche il tartufo nero delle terre di Valnerina.

Fontane zampillanti di vino, attorniate da composizioni di vari tipi di uva fiori e addobbi singolari con prodotti della campagna romana. Esibizioni della pigiatura dell' uva come avveniva un tempo. Il corteo delle autorità presenti con tanto di banda musicale, si è mosso dalla piazza proseguendo per tutto il centro storico fino a raggiungere la Porta Napoletana. Durante il percorso aperto dal un folto gruppo in costumi storici veramente belli e originali d'epoca, con in testa la principessa Volsca, dame, cavalieri, guardie pontifice e culminanti con la figura del Cardinale Giuliano della Rovere futuro papa Giulio II e coorte; ai due lati del percorso in fila interrotta, stand addobbati di ogni qualità di uva e vini imbottigliati o in semplici fiaschi tra prodotti tipici.

Il corteo ha sostato in ogni piazza dove si è tenuto, ogni volta esibizioni di bravissimi e applauditissimi sbandieratori e musici di Velletri. Gruppi folcloristici hanno improvvisato balli, musiche su stornelli in romanesco. Il gruppo storico in costume d'epoca così i musici e sbandieratori sono stati curati dalla direttrice artistica Rita Menghini.