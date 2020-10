Valdichiana Village: dopo 15 anni cambia nome la Land of Fashion a due passi dall'Umbria

Il centro dello shopping di Foiano della Chiana, a 15 anni dall’apertura, cambia nome e nasce Valdichiana Village, primo grande riassetto strategico firmato dal nuovo ad Volker Stinnes, in linea con il nuovo posizionamento intrapreso dal network Land of Fashion, che controlla e gestisce anche i village di Palmanova, Franciacorta, Mantova e Puglia.

Resta immutata la convenienza della formula, che garantisce sconti fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali, si rafforzano parallelamente le strategie di mercato e di comunicazione del gruppo, che punta ad implementare l’immagine dei Village come polo attrattivo di shopping, relax e divertimento, puntando alla qualità dell’esperienza del cliente come obiettivo principale di ogni azione.

Nuova è anche l’immagine della comunicazione Land of Fashion, che si ispira alla “Dolce vita”, quello stile conosciuto e apprezzato in tutto il mondo che caratterizza gli italiani per eleganza, fantasia, creatività e voglia di vivere. L’obiettivo infatti, è mettere il visitatore al centro di una rinnovata esperienza di shopping, evidenziando la natura esclusivamente italiana dei village del network ed il legame con i singoli territori, ma anche attraverso la percezione dell’italianità che tutto il mondo ci invidia con immagini, allestimenti speciali, piccoli eventi e degustazioni a tema.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’emergenza Covid e i mesi di chiusura hanno indubbiamente segnato l’andamento del 2020, ma non ci fermiamo, come evidenziato da questo importante 'renaming', il primo nella storia del Village. Non abbiamo rinunciato nemmeno a uno dei nostri eventi iconici, la Village Night, organizzata con grande successo lo scorso 29 agosto - spiega il center manager Riccardo Lucchetti - Abbiamo anche ampliato la nostra offerta commerciale, introducendo negli ultimi mesi nuovi brand come Napapirj, Ice Play, Sunglass Hut, New Balance, Ciesse Piumini e Docksteps, che dimostrano la vivacità e l’orientamento ad un continuo rinnovamento. Valdichiana Village – conclude Lucchetti - continuerà ad essere strategico: riconosciuto in Toscana come punto di riferimento per lo shopping di qualità e nel contempo polo turistico attrattivo sul territorio regionale, ad esso strettamente connesso anche come volàno di sviluppo e promozione".