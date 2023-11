Umbria terra amata dai turisti, ecco i 4 eventi più attrattivi e più made in Umbria del 2023

Sono stati premiati i vincitori di “UMBRE Best Experience 2023”, iniziativa promossa dalla rete al femminile con vocazione turistica “UMBRE” (United Marketing for Business and Regional Experience) e destinata alle migliori e più innovative esperienze turistiche realizzate sul territorio.I riconoscimenti ai vincitori delle quattro categorie del Premio sono stati assegnati durante l’evento organizzato al Teatro Caio Melisso di Spoleto, nell’ambito della manifestazione “EaT Enogastronomia a Teatro”. Il Premio, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di celebrare l’impegno e la capacità del settore turistico regionale di rendere la vacanza in Umbria un’esperienza unica e di valore.

L’iniziativa si è rivolta a tutti i soggetti privati ed associazioni private (sportive, culturali e di organizzazione eventi) che operano sul territorio regionale in ambito turistico, alle startup e alle imprese e associazioni già costituite. I vincitori si sono aggiudicati la possibilità di ottenere un’analisi dei fabbisogni economico-finanziari e un’analisi strategica sul proprio posizionamento di marketing e comunicazione: queste attività saranno realizzate dalle società specializzate Mediolanum e Weblive, partner del Premio.

“Siamo felici ed orgogliose – affermano le imprenditrici della rete “UMBRE” Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali, Cristina Colaiacovo e Michela Sciurpa – della grande partecipazione e dell’entusiasmo che questa prima edizione del Premio ha saputo suscitare. Ringraziamo quanti hanno deciso di mettersi in gioco raccontando e mostrando le esperienze turistiche realizzate, tutte di assoluto valore. Con questa iniziativa abbiamo voluto riconoscere e celebrare quelle proposte turistiche capaci di coniugare la qualità delle attività offerte e la valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

I VINCITORI. Per la categoria heritage (arte, cultura, patrimonio storico e artigianato) il Premio è stato attribuito a Subterranea con l’esperienza “Narni Sotteranea”, dedicata alla scoperta, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ipogeo di Narni.

Ad aggiudicarsi il Premio nella categoria food & wine (valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali) è stata Open Mind con il Festival “UWine”, evento dedicato alla valorizzazione del vino umbro, delle sue aziende e alla promozione del settore vinicolo.

Per la categoria nature (sostenibilità, paesaggi, sport, outdoor, biodiversità, animali) è risultata vincitrice la “SpoletoNorcia” con “SpoletoNorcia in MTB”, evento cicloturistico che ogni anno richiama in Umbria appassionati delle due ruote da tutta Italia e dall’estero.

Per la categoria emotion (wellness, wedding, eventi, family) il Premio è stato assegnato a Euromedia con “Acquasparta Be to Bee virtual experience”, allestimento multimediale immersivo incentrato sullo studio delle api.