L'INTERVENTO Usb Umbria lancia la raccolta firme per un servizio di traporto pubblico senza aziende private

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del sindacato Usb dell'Umbria che critica la nuova gara d'appalto regionale per il trasporto pubblico e punta su una raccolta firme per bus e treni gestiti senza aziende private. Buona Lettura.

********************

Nonostante le devastanti crisi sanitarie, ambientali e sociali con un fortissimo aumento della povertà, si intensificano le politiche delle privatizzazioni e dei tagli ai Servizi Pubblici Essenziali. L’offensiva alle classi popolari, alle lavoratrici e ai lavoratori sta diventando brutale, oltre al grande problema del carovita, con la negazione alla tutela della salute, all’istruzione e alla mobilità.

In particolare la Giunta Tesei si sta fortemente “impegnando” per la distruzione definitiva della Sanità (vedasi l’ospedale S.Matteo di Spoleto) e del Trasporto Pubblico Locale. La Unione Sindacale di Base, che da sempre si batte per Servizi Pubblici di qualità e per tutti, promuove per martedì 18, in occasione dell’incontro tra Regione e le OO.SS. sulle gare d’appalto per il TPL, volantinaggi e raccolta firme in varie città dell’Umbria.

Tale iniziativa della USB si rende necessaria per sensibilizzare i cittadini e impedire la scelta scellerata della Giunta Regionale che mira a nuove gare d’appalto continuando, con finanziamenti pubblici, a permettere lauti profitti alle aziende private a scapito del rispetto dei diritti dei lavoratori (sottoposti a ritmi massacranti, a stipendi inadeguati e a repressione), del servizio agli utenti (tagli di corse e tariffe alte) e della salvaguardia dell’ambiente (insufficiente sostenibilità del parco automezzi).

Pertanto, per dire basta privatizzazione, basta speculazioni, con i soldi dei cittadini per sostenere la costituzione di un’azienda regionale gestita in modo diretto dall’Ente Pubblico, la USB martedì 18 ottobre raccoglierà le firme: a Spoleto dalle ore 10,30 alle 11,30 a Via Franco Pallucchi (Piazza d’Armi) presso il mercato a Km zero e dalle ore 17,30 alle 18,30 a Piazza della Vittoria; a Perugia dalle ore 7,30 alle 17,00 alla stazione minimetrò di Fontivegge e davanti la sede centrale della RAI; a Terni dalle ore 7,30 alle 17,00 davanti la stazione.