Umbria, ultimi giorni per regolare i conti con il Fisco: ecco tutte le scadenze

Ultimi giorni per regolare i conti con il Fisco. Infatti il primo luglio è prevista la scadenza per pagare in un'unica soluzione o come prima rata le tasse l'Irpef, l'Ires e l'Irap delle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per il 2023 e di primo acconto per il 2024, senza maggiorazioni. La scadenza sarebbe fissata il 30 giugno, ma essendo domenica è stata posticipata di un giorno. Ultima possibilità anche per presentare la dichiarazione IMU: ma i cittadini in ritardo ci sarà tempo fino al 31 luglio per i pagamenti con una maggiorazione minima: interesse dell'0,40%. I contribuenti Iva dovranno effettuare il pagamento del saldo dell'Iva relativo al 2023.

Anagrafe tributaria

Scade anche il termine per la trasmissione annuale dei dati all'Anagrafe tributaria, obbligatoria per agenti immobiliari e gestori di portali telematici. Questi devono fornire informazioni dettagliate sulle locazioni brevi, inclusi nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile.