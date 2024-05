Comunali, l'appello ai futuri sindaci: "Serve un nuovo patto cittadino per salvare gli anziani dai tagli dei servizi e povertà""

“Gli anziani, le loro problematiche ma anche le loro peculiarità, siano al centro della campagna elettorale e in cima alle priorità di candidati sindaci e futuri primi cittadini che si misureranno nelle urne dell’8 e 9 giugno”. Così la segretaria generale della Uil Pensionati dell’Umbria, Elisa Leonardi, che domani parteciperà all’evento ‘Cura degli anziani e contrasto allo spopolamento – rigeneriamo Foligno’ e il 1° giugno sarà all’evento presso l’ospedale di Branca con i candidati sindaci dell’Alto Chiascio con Cgil, Cisl, Uil e categorie dei Pensionati

“L’auspicio – dice Leonardi – sia che gli anziani, una fascia sempre più ampia di popolazione delle nostre città, alle prese con le problematiche di accesso ai servizi pubblici, di mobilità, di solitudine e in alcuni casi anche di sostentamento, possano rimanere nelle agende delle amministrazioni che se ne sono occupate ed entrare in quelle che fino ad oggi non se ne sono occupate a sufficienza. In tutte le nostre città, soprattutto nelle zone interne, la tendenza è quella dello spopolamento e della smobilitazione dei servizi. Questo è quello che vogliamo evitare, lavorando per una proficua integrazione tra servizi e tra generazioni, mettendoci anche a disposizione come operatori e rete territoriale". La Uil è pronta dunque ad aiutare i sindaci anche dei comuni per costruire insieme bilanci e progetti su misura per gli anziani, mettendo a disposizione anche la loro rete sindacale per fornire quei servizi che oggi rischiano di essere tagliati,