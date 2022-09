Trasporto pubblico (?), anche il sindacato Usb sulle barricate contro Bus Italia: "Scelte padronali dell'azienda che vanno contro i cittadini"

"Esprimiamo la nostra contrarietà alla scelta di Busitalia di non concedere la minima agevolazione ai cittadini già colpiti dalla crisi economica che stiamo vivendo. Ancora una volta le scelte padronali delle aziende private che gestiscono il servizio vanno contro i cittadini. Basta privatizzazioni rendiamo di nuovo pubblico il trasporto pubblico locale": la presa di posizione forte e chiara contro l'attuale gestione del trasporto pubblico regionale di Bus Italia arriva da uno dei sindacati storici, fieramente di sinistra, Usb Lavoro Privato, che sta portando avanti una doppia battaglia: quella per un servizio pubblico che sia in linea con le esigenze di lavoratori, studenti e famiglie - biglietti meno cari e abbonamenti a rate - oltre quella per la sicurezza e il rispetto dei diritti dei dipendenti.

"Esigiamo che la sicurezza venga prima di tutto, che gli interessi privati vengano dopo gli interessi dei cittadini e che mai più si permetta che lavoratori vengano costretti a lavorare per settimane intere senza riposare. Tra le scelte aziendali che riteniamo mettano in serio pericolo la sicurezza del lavoro per gli addetti ai servizi sostitutivi ferroviari, a partire dalla disposizione aziendale di non utilizzare la carta tachigrafica che rappresenta l’unico strumento di formale riscontro sul rispetto delle soste e tempi di guida nelle tratte superiori a 50 chilometri".