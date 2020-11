Sciopero di 4 ore, settore trasporti a rischio il 25 novembre

Ci potranno essere dei disagi, domani 25 novembre, per la proclamazione di uno sciopero i 4 ore lanciato dal sindacato Usb- lavoro privato di tutto il personale dipendente di Busitalia, direzione regionale Umbria. Le modalità di effettuazione dello sciopero sono le seguenti: per il trasporto urbano ed extraurbano della provincia di Perugia e del minimetrò sciopero dalle 18 alle 22; per il personale dell’esercizio ferroviario: dalle 17 alle 21; per il personale amministrativo, di terra, officina e lavaggio: ultime 4 ore del turno. "Busitalia negli orari predetti garantirà comunque i servizi minimi essenziali": ha riferito l'azienda.