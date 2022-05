Superbonus 110, ora è caos e accuse pesanti contro Draghi. Cecere (Ordine degli Architetti): "Cantieri ormai partiti, ma regna l'incertezza totale"

Anche dall'Umbria si alzano voci autorevoli contro il Presidente Draghi e il suo Governo dopo l'ennesima situazione di stallo sul Superbonus 110 su cui imprese, professionisti e cittadini hanno invece investito molto per riqualificare condomini e abitazioni. Il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Terni, Stefano Cecere, parla di boicottaggio del Presidente Draghi che ha messo in crisi uno strumento che "era un volano concretizzato per il lavoro e l’economia italiani.”.

“Sia i professionisti, che le imprese ed i proprietari - ha spiegao il presidente Cecere - avevano riposto piena fiducia nel Governo ed in una legge dello Stato che, per come era nata, avrebbe dato ordine e rilancio all’intero settore dell’edilizia. Ad oggi i professionisti si trovano nella condizione di non saper più come rispondere ai propri committenti riguardo alle pratiche per il 110%. Le parole del Premier hanno minato alla base il rapporto professionista/cliente e la preoccupazione dilaga, soprattutto nelle operazioni già in essere: progettazioni cominciate, cantieri ormai partiti, imprese che si sono rese disponibili a fare da tramite tra il committente e le banche".

C’è dunque, secondo i professionisti umbri, di un urgente bisogno di un chiarimento da parte del Governo e del Parlamento: "Mi auguro vengano date le dovute risposte e vengano prese le opportune misure per sistemare questa situazione. Per giunta, attuando la norma del 110% si possono assolvere i compiti del risparmio energetico messi in atto dallo stesso Governo, attraverso l’istituzione di un apposito Ministero della Transizione Ecologica. Auspico che si arrivi a dare una regolamentazione totale e definitiva sul superbonus 110%, senza più emendamenti e nuovi regolamenti di mese in mese. Si riapra la possibilità di accedere ai crediti, perché è l’unico modo per operare con questa legge. Che si abbia, finalmente, la tranquillità di poter operare".