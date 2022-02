Ricerca sul lavoro ai tempi del Covid: il virus si è mangiato una parte dello stipendio "privato" salvando quello dei pubblici, le variazioni per categorie

Lo scoppio della pandemia ha colpito con maggiore virulenza la componente privata dell’economia. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell’Osservatorio statistico su lavoratori dipendenti e indipendenti. "Lo strutturale stazionamento al di sotto dei livelli nazionali delle retribuzioni da lavoro nella componente ì privata è un fenomeno noto nella regione" - sostengono Elisabetta Todini e Mauro Casavecchia, ricercatori dell'Agenzia Umbria Ricerca - "come più volte rilevato, si collega alle peculiarità degli assetti produttivi locali che determinano livelli di produttività inferiori rispetto ai già insoddisfacenti valori nazionali. Tali elementi penalizzano la dinamica retributiva, che in Umbria tende a mantenere nel tempo una distanza di circa una decina di punti percentuali rispetto alla media nazionale".

Nel 2020 il reddito medio è diminuito complessivamente rispetto all’anno precedente del 6,9% (-6,0% in Italia) ma si è lavorato anche di meno, pertanto tale contrazione è sostanzialmente attribuibile al minore tempo di lavoro. Tuttavia, vi sono differenze anche importanti all’interno delle varie categorie. Ad esempio, nel caso di commercianti, artigiani e professionisti la riduzione del reddito medio è stata determinata prevalentemente da una contrazione dell’attività realizzata. Invece il calo del reddito dei dipendenti privati si spiega con una diminuzione del tempo lavorato, visto che il reddito medio settimanale ha subito un incremento. Una menzione particolare, perché caratterizza la specificitàdell’anno in esame, spetta ai lavoratori occasionali che, rispetto al 2019, hanno guadagnato mediamente molto più dell’anno precedente pur avendo lavorato molto di meno e ai dottorandi e specializzandi che, a parità di reddito settimanale, hanno aumentato di molto il tempo lavorato per l’intenso utilizzo in sanità. Ad accentuare l’entità di questo gap interviene altresì una più diffusa presenza, nella regione, delle componenti non osservate delle attività produttive di mercato, ovvero l’economia sommersa e quella illegale: al riguardo, le più recenti stime Istat quantificano la parte non rilevata dell’economia al 15,3% del valore aggiunto totale, una percentuale più alta di quella media nazionale (12,6%) e di ciascuna delle altre regioni centro-settentrionali.

La regione si contraddistingue per una minore presenza di dipendenti privati, compensati da una maggiore incidenza di dipendenti pubblici e indipendenti, soprattutto artigiani e commercianti. Nel 2020 in Umbria il numero totale dei lavoratori conta 370.001 unità: per oltre la metà, il 53,2%, si tratta di contratti di lavoro dipendente nel settore privato; quello pubblico copre il 14,4%. Il 20,1% sono lavoratori indipendenti. Il restante 13,3% sono parasubordinati, cioè i contribuenti della Gestione Separata, come i professionisti non iscritti a una cassa previdenziale autonoma.Rispetto al 2019 è aumentato il numero di lavoratori: 5.198, pari all’1,4% (+0,3% in Italia). Ma "non è tutto oro quel che luccica": questa crescita, purtroppo, si collega sostanzialmente all’esplosione della categoria lavoro occasionale/voucher, diretta conseguenza dell’introduzione del bonus baby-sitting. Si parla di oltre 10 mila unità interessate.

L’impatto in termini di reddito generato da questa particolare componente è dunque marginale, anche perché commisurato a una durata molto ridotta di impegno lavorativo, in media soltanto 10 settimane annue. Crescono poi i dipendenti pubblici, in Umbria come in Italia, così come il personale domestico. Nella regione si segnala, invece, il calo di 6.345 dipendenti privati, nonché di 759 unità tra artigiani e commercianti. Diminuisce il numero medio annuo di settimane lavorate, ben 3 in meno, soprattutto tra i dipendenti privati e gli occasionali; al contrario artigiani, commercianti e autonomi agricoli, continuano a caratterizzarsi per il massimo tempo dedicato al lavoro con una media di 51 settimane annue.

Ai lavoratori umbri in esame sono complessivamente attribuibili 7.351 miliardi di euro, l’1,3% del totale nazionale. Per oltre la metà provengono dal lavoro dipendente privato e per quasi un quarto dal lavoro dipendente pubblico: si conferma la maggiore presenza della Pubblica Amministrazione nel contesto regionale. In Italia le quote di reddito corrispondenti sono rispettivamente 58% e 21%, con una crescita dell'impiego pubblico del 4% tra il 2015 e il 2020, in particolare nell’ultimo anno (+2,6% rispetto al 2019).

Incide relativamente di più nella regione anche quanto dichiarato dagli autonomi, in particolare artigiani e commercianti, nonché dalle altre tipologie di lavoratori. I lavoratori con più posizioni - cioè coloro che hanno cumulato più posizioni lavorative nel corso di un anno - costituiscono il 6,3% del totale, con un reddito medio da lavoro pari a 25.833 euro, il 33% in più rispetto a chi ha ricperto una sola posizione. Il reddito medio annuo imputabile alle posizioni uniche è dunque di 19.466 euro, inferiore del 9% rispetto al valore nazionale, pari a 21.341 euro. Il reddito medio più elevato è quello dei dipendenti pubblici, con 33mila euro in Umbria in linea con l'andamento nazionale; seguono gli amministratori, che non arrivano a 33 mila euro in Umbria, ma superano i 39mila in Italia. Arrivano quasi a 19mila euro i commercianti, i dipendenti privati e gli artigiani, però per valori più bassi dei relativi importi italiani. Questo è vero soprattutto per i dipendenti privati (-11%) che, data la massiccia presenza, contribuiscono in maniera determinante al sottodimensionamento dei redditi umbri rispetto alla media nazionale.