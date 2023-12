Agricoltura e lavoro, nuovo scossone per il settore del Tabacco: vertice in Umbria per i produttori "preoccupati" per il futuro

Il settore del Tabacco umbro - uno dei più importanti per aziende, posti di lavoro e fatturati dell'agricoltura umbra - continua a fare cartello per evitare di perdere pezzi importanti dopo restrizioni, nuove normative europee e il passaggio da tabacco consumato bruciandolo a quello da svapare tramite semplice riscaldamento. Nella sede della Regione Umbria si è svolto un importante incontro su criticità e prospettive del settore tabacchicolo umbro, con la partecipazione di Coldiretti Umbria, OPIT (Organizzazione Produttori Italiani Tabacco) e ONT (Organizzazione Nazionale Tabacco), le organizzazioni di produttori più rappresentative del comparto. All’ordine del giorno - riferiscono Coldiretti Umbria, OPIT e ONT - un confronto sull’impatto della nuova politica comunitaria sulle imprese tabacchicole, a cominciare da condizionalità, misure a superficie, disciplinari di produzione integrata.

L’obiettivo ribadito nel corso della riunione - spiegano Coldiretti Umbria, OPIT e ONT - è quello di proseguire nella tutela di un settore importante per l’economia agricola umbra anche in termini di occupazione e che, nonostante la complessità del periodo storico, continua ad assicurare elevati standard qualitativi in termini di prodotto e di processo. Una filiera, la nostra, che ha saputo mettere in campo negli anni un modello virtuoso da esportare pure in altri comparti e a livello globale. Un modello di filiera ad integrazione verticale con l’accordo Philip Morris - Coldiretti ONT - aggiungono Coldiretti Umbria, OPIT e ONT - che può contare su una contrattualizzazione pluriennale per portare avanti le attività con una base di certezze e di prospettive future, dando vita ad efficienze e a buone nuove pratiche di coltivazione e di lavoro.

"L’auspicio - sottolineano Coldiretti Umbria, OPIT e ONT - è quello di arrivare a soluzioni condivise in grado di andare incontro alle esigenze delle imprese del settore, che non hanno mai smesso, tra l’altro, di investire in innovazione e sostenibilità ambientale. Proseguirà quindi l’impegno di Coldiretti Umbria, OPIT e ONT per salvaguardare la componente agricola e tutta la filiera, convinti della lungimiranza dei soggetti competenti per adoperarsi per la competitività del settore."