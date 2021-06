Passa la proposta dell'assessore Fioroni: salve la sagre e "rispettati" i ristoratori. Ecco cosa cambia

Manca solo la nota ufficiale, con le dichiarazione delle parti, ma dopo lunghe trattative è stato trovato l'accordo per rimettere sul cartello degli eventi dell'Estate 2021 (in Umbria) anche alcune delle sagre storiche per il periodo estivo. Nell'ultimo summit diretto dalla Regione e al tavolo (delle trattative) presenti le vari sigle dei ristoratori e l'Unione delle Pro Loco, è passata la proposta "con restrizioni rispetto al pre-Covid" dell'assessore regionale Michele Fioroni (nella foto in basso a destra): ovvero, sei giorni e un solo fine settimana. Sul fronte sicurezza confermati i ferrei protocolli anti-contagio già stilati nell'estate 2020 e con le nuove norme previste dal Governo Draghi.

La formula dà respiro (e si spera clienti) al settore dei ristoranti che solo da poche settimane è ritornato ad aprire le porte ai clienti. Rispetto al pre-covid alle sagre sono stati cancellati un fine settimana e 4 giorni complessivamente.

Una riduzione perà che permette alle pro-loco e le associazioni di imbastire comunque degli eventi di qualità e in grando di auto-finanziarsi anche per il prossimo anno dando così continuità ad eventi fondamentali per la vita per i piccoli borghi, frazioni e quartieri.