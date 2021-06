Sagre, appello alla Regione: "Non ci sono solo i ristoratori, andiamo ascoltati anche noi"

Il mondo delle sagre risponde a quello dei ristoratori, che chiedono limitazioni e tutela alle istituzioni in questo momento di ripartenza e riaperture dopo la fase più acuta dell'emergenza coronavirus e il lungo 'lockdown'. A farsene in qualche modo portavoce è l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Sant'Egidio, organizzatrice per oltre 40 anni della celebre sagra della torta al testo cotta sotto la cenere "che si è fregiata - rivendicano con orgoglio dall'associazione - anche del riconoscimento di Sagra eccellente umbra".

In una lettera inviata alla 'governatrice' Donatella Tesei, all'assessore regionale Michele Fioroni e al sindaco perugino Andrea Romizi, si 'denuncia' come la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) cerchi di "far apparire gli organizzatori delle sagre come dediti ad incassare proventi onde destinarli a non ben precisati fini" mentre "le sagre sono -, spiegano ancora da Sant'Egidio - oltre che momento sociale, culturale e aggregativo, anche un motore dell'economia del territorio. Basti pensare che circa l'ottanta per cento dei proventi va a fornitori, noleggio di strutture, gruppi culturali e musicali, oneri per sicurezza, servizio antincendio, diritti d'autore alla Siae, oneri per permessi e Iva. Le somme risultanti vengono poi destinate sul territorio ad attività sportive, culturali e investimenti sul patrimonio comunale".

Quetsi i motivi per cui "oltre che con la Fipe - secondo l'Asd Circolo Sant'Egidio del presidente Elio Censi - la Regione ha il dovere di convocare anche una delegazione degli organizzatori delle sagre".