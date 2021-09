L'azienda che sfida la crisi: sbarca il colosso Saet specializzato in sicurezza. Tomassini: "La nostra forza è la squadra"

A Perugia sbarca uno dei marchi leader in Italia della "sicurezza" per immobili (case, negozi e aziende): il gruppo Saet specializzato in prodotti e soluzioni per l’antifurto, il controllo accessi e la supervisione integrata dei sistemi di sicurezza ed automazione degli edifici e prodotti e soluzioni per la videosorveglianza e la rilevazione fumi. Il nuovo marchio, Saet Umbria, è affidato all'esperto manager perugino Simone Tomassini (nella foto), da 25 anni nel settore avendo forgiato negli anni '90 un'azienda leader nel Centro Italia, può contare su 15 tra collaboratori e dipendenti - sede in via Soriano a Perugia - e l'obiettivo è di incrementare ancora l'organico anche perchè le mire di Seat vanno ben oltre l'Umbria.

"Attraverso il nostro sito www.saetumbria.com - ha spiegato Tomassini, nel giorno dell'apertura della filiale umbra - è possibile richiedere un colloquio. Siamo sempre pronti ad attivare dei rapporti lavorativi con nuovi collaboratori che vogliono lavorare in un settore delle nuove tecnologie per la sicurezza e l’automazione. Anche perchè nelle ultime settimane, grazie anche all'esperienza maturata in passato, siamo riusciti già ad avere contatti importanti e conferme da aziende ed enti locali. Nel Lazio la prossima settimana presenteremo la nostra tecnologia. Guardiamo oltre l'Umbria partendo però da Perugia: e questo è possibile alla solidità di un grande gruppo nazionale come Saet. Non è più tempo dello slogan del "piccolo è bello", per dare un servizio di qualità e tecnologico serve un'anima locale ma strumenti e mentalità da macro-azienda".

Alla festa dell'inaugurazione di via Soriano era presente anche l’Amministratore delegato di Saet Impianti Speciali, proveniente da Torino, Paolo Zannier. Quanto è rischioso investire, oggi con la pandemia in corso, a Perugia? Su questo Tomassini è stato chiaro: "Dietro ogni investimenti, e questo vale anche per noi, c'è uno studio socio-economico importante soprattutto se operi nel settore sicurezza. E proprio la pandemia, con i suoi effetti devastanti, ci ha spinto in questo avventura perchè sempre più famiglie, imprese hanno bisogno di una nuova tecnologia per proteggere la proprietà. La percezione di insicurezza cresce perchè è alimentata da un aumento dei reati, in particolare, verso il patrimonio. Le rapine sono in continua e tutti i dati, purtroppo indicano, che è un fenomeno destinato a crescere".

Tomassini ha voluto ribadire che il nuovo marchio è frutto non solo dell'esperienza dell'imprenditore nel settore ma è un progetto che si potuto realizzare "soprattuto grazie ai miei preziosi collaboratori, che oltre ad essere altamente professionali hanno dimostrato di essere un po’ visionari come me”.