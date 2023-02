Trasporti in Umbria, i driver di SDA Express Courier annullano secondo giorno di sciopero: "Ascoltata la nostra voce: incontro per nuovo contratto"

Sospesa la seconda giornata di sciopero prevista per domani - fino all’esito dell’incontro con la controparte aziendale - per i dipendenti e i driver SDA Express Courier. La decisione annunciata, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di sciopero di oggi, da Stefano Cecchetti, Segretario Generale della categoria. Lo sciopero di 48 ore era stato indetto da Uiltrasporti dopo il mancato rinnovo dell’accordo sindacale aziendale scaduto da più di un anno. A gennaio 2023 la Uiltrasporti aveva chiesto un incontro al fine di avviare il tavolo di confronto volto ad un rinnovo che ponesse i lavoratori e le loro retribuzioni in linea con le condizioni di mercato ma nessuna risposta era arrivata dalla SDA Express Courier.“La voce degli addetti alla distribuzione di settembre SDA Express Courier non è rimasta inascoltata: ringraziamo il Prefetto che con grande sensibilità ha accolto le nostre istanze e ha convocato tutte le parti domani 24 febbraio alle 11:30 al tavolo della Prefettura": ha concluso Cecchetti. Il Prefetto ha manifestato grande attenzione e sensibilità nei confronti degli scioperanti e ha immediatamente convocato il tavolo di confronto che porterà, auspicabilmente, a una soluzione tanto attesa quanto positiva.