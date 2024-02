Umbria e lavoro domestico, associazione Domina: “Nel 2022 i lavoratori del settore sono stati 18.097”

Il quinto rapporto annuale sul lavoro domestico promosso da Domina, l’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, ha rivelato che in Umbria nel 2022 sono diminuiti i lavoratori domestici.

Rispetto all’anno precedente l’associazione fa sapere che la variazione è pari al -7,5% per un totale di 18.097 persone impiegate con un contratto regolare. Di questi il 47,1% è costituito da colf, mentre il 52,9% da badanti.

Dal report si legge che nella regione quasi la metà dei lavoratori domestici proviene dall’Est Europa, il 48,6%, con una netta prevalenza del genere femminile, il 91,2%. L’età media è di 50 anni e mezzo e per quanto riguarda le settimane lavorate, si registra una prevalenza di chi non ha completato l’anno lavorativo, il 54,8%. Di tutti i lavoratori solo il 25,6% vive assieme alle famiglie per cui presta servizio.

Per la retribuzione le famiglie umbre hanno speso nel 2022 152 milioni di euro, il valore aggiunto prodotto da questa componente vale circa 300 milioni di euro. L’incidenza del Pil del lavoro domestico nella regione è tra le più elevate: 1,7% contro una media nazionale dell’1%.

A livello provinciale Perugia conta i tre quarti dei lavoratori domestici regionali, il 75,8% delle colf e il 79,3% delle badanti. Anche in termini relativi il capoluogo registra un’incidenza maggiore con 10,1 colf ogni 1.000 abitanti. A livello di incentivi la regione Umbria offre programmi di vita indipendente in modo da assicurare la massima autonomia possibile alle persone con disabilità, inoltre, con il Servizio Dopo di Noi la Regione contribuisce allo sviluppo delle potenzialità di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Guardando al futuro l’associazione sottolinea che nel 2050 in Umbria vi saranno 127mila anziani ultraottantenni a fronte di 80mila bambini. La componente anziana sarà pesantemente più numerosa di quella infantile, aspetto che suggerisce un potenziale aumento della domanda di badanti nei prossimi anni.

“L’Umbria è tra le regioni italiane dove l’incidenza del Pil del lavoro domestico è tra le più elevate. Per questo motivo quello del lavoro domestico è un comparto sul quale investire ancora di più affinché possa sviluppare a pieno tutte le proprie potenzialità. Per farlo è necessario lavorare a una riforma del settore capace di incentivare il lavoro regolare rispetto a quello sommerso” ha concluso Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina.