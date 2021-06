La mafia in Umbria c'è e fa affari sporchi tutti i giorni: riciclaggio, operazioni sospette e un tesoretto da 109 milioni di euro

Le mafie in Umbria operano tutti i giorni ma ovviamente sono poco visibili e spesso vengono percepite come un allarme grave soltanto quando scattano i blitz, le grandi inchieste e i giornali e i media si riempiono di intercettazioni inquietanti. I clan, in particolar modo quelli della 'Ndrangheta e della Camorra, hanno messo radici e non sono semplicemente tentativi di infiltrazione quelli che vengono scoperti di volta in volta ma fanno parte di una vasta e complessa (per la piccola Umbria) serie di affari illeciti: dai classici droga e prostituzione, fino al riciclaggio e operazioni finanziare da colletti bianchi laureati, ovviamente insospettabili.

Ne sanno qualcosa i militari della Guardia di Finanza dell'Umbria che, seppur lontano dai riflettori, tutti i giorni conducono indagine che scoprono un pezzetto alla volta della mala-pianta mafiosa trapiantata in Umbria dagli anni '60. Il pestilenziale odore dei soldi sporchi delle mafie si sente lontano un miglio nel discreto - ci sono indagini in corso o procedimenti ancora non conclusi - bilancio annnuale della Guardia di Finanza dell'Umbria che arriva puntuale il giorno del compleanno della fondazione del Corpo (e sono 247 candeline). Solo nel 2020 le Fiamme Gialle hanno intercettato e scoperto 21 interventi di riciclaggio e auto-riciclaggio di capitali prodotti tramite affari sporchi, illeciti.

Il tutto per un valore di 14,5 milioni di euro. Ovviamente questa è solax una parte di quel flusso sommerso che scorre nella società umbra. Odore di mafia che si fa sempre più forte quando si riesce a mettere le mani su patrimoni appartenenti a personaggi che in teoria non potrebbero permetterselo. Nel solo 2020 in base alle normative anti-mafia la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su 102 soggetti. Alla fine è saltato fuori un patrimonio non legale da 109 milioni di euro, di questi 68milioni già posti sotto sequestro o confiscati con il via libera della magistratura. Si parla di beni immobili, auto di lusso, preziosi, aziende ma anche quote societarie, titoli e soldi liquidi. La mafia c'è e fa affari illeciti tutti i giorni in Umbria. Ma c'è anche la Guardia di Finanza che tutti i giorni indaga e difende gli onesti dai predoni affiliati o fiancheggiatori della criminalità organizzata.