Esplode la rabbia dei locali umbri da ballo e di spettacolo: scenderanno in piazza. "Solo noi chiusi, ora basta"

Il mondo dei locali da ballo e di spettacolo hanno deciso di scendere in piazza per riaprire ed evitare fallimenti e dolorosi licenziamenti. Al grido “solo le discoteche ancora chiuse, ora basta!” il 6 luglio prossimo sarà istituito un sit-in davanti alla sede Rai di Perugia da parte di una delegazione di imprenditori umbri del SILB Umbria Confcommercio per protestare contro le mancate riaperture e spiegare le ragioni di una categoria, unica in Italia, ferma da un anno e mezzo.

"Solo noi oggi siamo senza lavoro da 17 mesi”, dice Enzo Muscinelli, presidente di SILB Umbria Confcommercio, che guiderà la delegazione degli imprenditori umbri. “Abbiamo aspettato finora con educazione e senza protestare, con senso di responsabilità e consapevolezza. Ma da quando è cessato il coprifuoco, vediamo tutte le sere assembramenti senza regole, feste abusive, giovani e meno giovani bere alcol senza alcun controllo. Le nostre proposte per far divertire i giovani, ma in condizioni di sicurezza, sono state ignorate".

"Ci hanno fatto scorgere la possibilità di una riapertura - ha concluso Muscinelli - e così ci siamo attivati per sistemare gli ambienti e organizzare eventi con il coinvolgimento di tanti lavoratori che sono fermi ormai da troppo tempo. Eppure siamo gli ultimi in Europa e non abbiamo una data certa, al contrario di ciò che accade in altri Paesi. E’ ora di affrontare seriamente i problemi della nostra categoria e soprattutto ascoltare le nostre proposte: l’unica soluzione per ripartire in sicurezza al più presto”.