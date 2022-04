Umbria protagonista nel fine settimana a Vinitaly con 50 cantine da tutta la regione

L'Umbria presente con i suoi vini a Verona nella 54esima edizione del Vinitaly, una delle più attese, dopo due anni di assenza forzata. Lo spazio espositivo umbro, curato da Umbria Top Wines e situato al Pad. 2 (C9/F9), comprende gli stand di 50 cantine di tutta la Regione, oltre all’Enoteca Regionale dell’Umbria, realizzata per la prima volta, e un’area eventi che sarà animata da un ricco calendario di appuntamenti degustativi e di approfondimento, per tutti e quattro i giorni della fiera.

Mentre nell’Enoteca Regionale, grazie alla collaborazione con sommelier AIS Umbria, sarà possibile, ogni giorno con orario continuato, degustare una selezione orizzontale (per temi enologici) e verticale (per cantine) di oltre 80 etichette, comprese alcune, selezionate, di cantine umbre esterne al Pad. 2, nell’area eventi si alterneranno convegni, degustazioni guidate e abbinamenti a tema, momenti di approfondimento e di promozione della regione.

Ad inaugurare lo spazio “Umbria, Sorsi di felicità” domenica 10 aprile alle 12 ci sarà anche la Presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, insieme al Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura Roberto Morroni. A fare gli onori di casa sarà il Presidente di Umbria Top Massimo Sepiacci, accompagnato da Marcello Serafini, Amministratore Unico 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Eridano Liberti, Presidente Assogal Umbria e Sandro Camilli, Presidente AIS Umbria.

Tra i protagonisti della prima giornata anche lo chef Giancarlo Polito, de La Locanda del Capitano Gourmet Hotel, Montone (PG) che, ogni giorno, accompagnerà i vini con gustosi fingerfood d’autore a base di prodotti tipici, quali tartufo, olio evo, luppolo, nocciola e Prosciutto di Norcia IGP.

Vino e turismo

Il vino, dunque, come veicolo di conoscenza, valorizzazione e promozione dell’intero territorio e delle sue altre, tante, ricchezze. Per questo, nella prima giornata di Vinitaly, l’Umbria ha scelto, tra l’altro, di raccontarsi agli operatori presenti sia del settore enologico che del turismo enogastronomico, con due importanti appuntamenti. Il primo alle 14,30, a cura di Assogal Umbria, sarà l’incontro tra i 5 Gal regionali e operatori turistici, animato da una performance live di arte e vino, in collaborazione con i Vinarelli di Torgiano. Saranno realizzati 50 dipinti con il vino, raffiguranti altrettante bellezze del territorio, che poi saranno donati agli ospiti, quale originale “cartolina” dell’Umbria.

Il secondo appuntamento, a cura di 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, sarà, invece, dedicato all’enoturismo e alla presentazione delle edizioni 2022 di Cantine Aperte e Frantoi Aperti, alla presenza del Presidente regionale del Movimento Turismo del Vino Giovanni Dubini e del Presidente delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, Paolo Morbidoni.