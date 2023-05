Umbria, Poste Italiane assume portalettere

Poste Italiane ricerca in Umbria portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Ecco come candidarsi e i requisiti richiesti.

"Per potersi candidare - scrive Poste in una nota - è sufficiente inserire entro il 31 maggio il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione".

I requisiti richiesti per la candidatura, prosegue la nota, "sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali".