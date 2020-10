Gli oscar dell'agricoltura umbra, tutti i premiati: tisane personalizzate, reality in cantina, robot e cannucce commestibili

C’è l’erborista che personalizza tisane e chi valorizza il vino locale con shop on line e “reality” in cantina; chi utilizza un robot per la mungitura in stalla controllando elettronicamente l’alimentazione e chi abbina ai suoi nettari di frutta una cannuccia commestibile. Infine c’è chi educa alla campagna con un orto virtuale e chi punta sul latte 100% umbro per i suoi gelati.

Sono i vincitori degli Oscar Green 2020, gli Oscar dell’agricoltura umbra consegnati a Perugia presso le “Cantine Goretti”, nel corso di un’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Umbria. Tra le circa 40 aziende in lizza in Umbria, questi gli imprenditori che si sono aggiudicati gli Oscar regionali del concorso Coldiretti Giovani Impresa, giunto alla quattordicesima edizione, per dare un giusto riconoscimento a quanti hanno iniziato un percorso di innovazione, ricerca e diversificazione.

Sonia Bianconi di Piegaro, ha conquistato la categoria “Sostenibilità” grazie alla sua azienda biologica che produce frutta, confetture, nettare di frutta e olio extravergine. Orientata al pieno rispetto dell’ambiente, tra le particolarità dell’azienda, premiata l’idea di abbinare ai “succhi di una volta”, veri nettari di frutta che fanno riemergere i sapori e il gusto della tradizione, una cannuccia commestibile a base di zucchero. Il tutto riscuotendo pieno apprezzamento tra i consumatori alla ricerca della qualità dei prodotti nostrani.

Francesco Campanella della Cantina Colle Uncinano di Spoleto, si è aggiudicato la categoria “Campagna Amica”, per aver valorizzato il vino umbro grazie ad un sapiente uso dello shop on line. Altra originale iniziativa quella del “Save the last grape” il reality del vino della cantina. Post e video caricati on line in tempo reale per far conoscere a tutti, il dietro le quinte del lavoro svolto, documentando la genesi di una vigna autoctona, il Trebbiano Spoletino.

Per la categoria “Fare Rete”, premiata la sinergia tra la Gelateria “Primo Amore” di Collestrada e il Gruppo Grifo Agroalimentare. Una collaborazione tra una cooperativa agroalimentare legata al territorio e un’attività artigianale in grado di valorizzarne le eccellenze puntando sul made in Umbria. La gelateria ruota su una produzione realizzata esclusivamente con il latte 100% Umbria del Gruppo Grifo. Un valore aggiunto per i gelati proposti ai consumatori, con tutta l’autenticità e peculiarità del principale ingrediente utilizzato: un alimento nobile e di filiera certificata come il latte locale.

Da erborista da banco, a erborista da campo: per la categoria “Creatività” premiata l’azienda agricola Archilei Ira “L’erborista” di Umbertide, approdata alla guida della sua impresa sulla scia delle precedenti esperienze da erborista e naturopata. Ira coltiva erbe officinali ed aromatiche, raccogliendo quelle spontanee: da qui le idee, “#adottalazolla”, per permettere ai clienti di coltivare le proprie varietà e raccoglierle nel periodo balsamico ed “#uninfusoalmese”, con cui il consumatore anticipatamente acquista oltre un kg di erbe, ottenendo ogni 30 giorni una tisana personalizzata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stefano Trinei della Società agricola Trinei di Casacastalda, vince “Impresa 5.Terra” per chi riesce a coniugare creatività e grande abilità progettuale, unendo tradizione e innovazione. L’azienda fa perno proprio su un allevamento innovativo, caratterizzato da robot di mungitura, controllo dell’alimentazione elettronico e della salute di ogni singolo capo. Questo fa si che il benessere animale sia elevatissimo. L’allevamento tecnologico dell’azienda, che trasforma solamente il proprio latte, si coniuga perfettamente con la lavorazione artigianale: il tutto garantendo una paziente attesa dei tempi necessari ad ogni singolo prodotto.