Offerte di lavoro a Perugia e provincia: autisti, addetti pulizie, operai stradali, mugnaio,commerciali

1) ELETTRAUTO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un ELETTRAUTO. Si richiede preferibile esperienza pregressa nel ruolo, titolo di studi ad indirizzo meccanico o meccatronico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG) Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/elettrauto-3nuhf.job

2) MUGNAIO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore agricolo un MUGNAIO. Si richiede indispensabile esperienza pregressa su impianti di trasformazione cereali in farina, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/mugnaio-3nwrl.job

3) ADDETTA ALLE PULIZIE - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un’ ADDETTA ALLE PULIZIE. Si richiede preferibile esperienza pregressa su pulizie in contesti privati e/o hotel, massima serietà e precisione, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato part-time 18 ore/sett. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/addetta-alle-pulizie-3nudz.job

4) AUTISTA PATENTE C - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un AUTISTA PATENTE C. Si richiede preferibile esperienza pregressa su conduzione di motrici a 3 e 4 assi, indispensabile possesso patente C, preferibile patentino conduzione carrelli elevatori in corso di validità, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Perugia (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/autista-patente-c-3nue0.job

5)ADDETTO MACCHINA TRACCIALINEE PER POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Soluzioni Differenti società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. ANPAL/0011159), seleziona per conto di una importante azienda cliente un: seleziona per conto di una importante azienda cliente un: ADDETTO MACCHINA TRACCIALINEE CON ESPERIENZA per la sede in provincia di Perugia

Se verrai scelto per ricoprire questo ruolo, avrai la possibilità di entrare a far parte di un’azienda consolidata che da oltre vent’anni esegue opere di segnaletica stradale orizzontale, sia temporanea che permanente, su ogni tipo di strada utilizzando vernici dalle innovative caratteristiche tecniche. Proprio per questo siamo alla ricerca di un candidato con COMPROVATA ESPERIENZA nella mansione che dovrà occuparsi di: • Coordinare squadre di lavoro addette alla posa della segnaletica stradale orizzontale • Stabilire la quantità e selezionare la tipologia di vernice più adatta in base alle caratteristiche del manto stradale • Utilizzare macchina traccialinee e attrezzature edili

Requisiti Fondamentale: • ESPERIENZA PREGRESSA MATURATA NEL RUOLO • Ottima manualità • Capacità di coordinamento squadre di lavoro. In cambio garantiamo inserimento a norma di legge, CCNL come da categoria a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato e possibilità di crescita professionale. Per candidarsi si prega di inviare il proprio curriculum completo di foto in formato PDF. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-macchina-traccialinee-per-posa-segnaletica-orizzontale-3nv72.job

6) Addetto al montaggio - Mansione - Randstad Italia, filiale di Città di Castello, sta ricercando per importante azienda del territorio operai addetti al montaggio disponibili fin da subito. Responsabilità: Le risorse saranno inserite in catene di montaggio e potranno essere impiegate in diverse fasi di lavorazione rispettando tempi di circa 30 minuti. Si occuperanno del montaggio del mobilio, parti elettriche e idrauliche.

Competenze: Si richiedono diploma tecnico e/o esperienza in mansioni che prevedono il rispetto di tempistiche, idoneità per il sollevamento di pesi, ottime capacità di apprendimento e motivazione. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Candidati per questo lavoro →

https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-al-montaggio-3nx0j.job

7)funzionario commerciale - Mansione - Per azienda cliente, operante nel settore del noleggio macchine e attrezzature per lavori edili, sita a Torgiano, ricerchiamo un funzionario commerciale. Responsabilità: La risorsa, inserita all'interno dell’organico e rispondendo alla Direzione Commerciale, si occuperà di gestire ed implementare il parco clienti, planning visite commerciali presso i clienti e relativi cantieri, stesura offerte e trattative commerciali per il noleggio di attrezzature per il sollevamento e da cantiere con l’obiettivo sia di sviluppare il volume d’affari sia di garantire la soddisfazione della clientela.

Competenze: Sono richiesti i seguenti requisiti possesso di diploma; esperienza nelle vendite in aziende modernamente organizzate; spiccata propensione ad un percorso di crescita in ambito vendite, forte attitudine commerciale. Completano il profilo buone doti relazionali, tenacia, capacità organizzative, flessibilità e orientamento al risultato. E’ richiesta una buona conoscenza dei più comuni strumenti informatici. L'azienda offre un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi con la possibilità di un rinnovo di ulteriori 6 mesi per poi procedere con assunzione diretta in azienda. L' inquadramento e le condizioni economiche sono commisurate all'esperienza maturata e la professionalità acquisita. E’ previsto un periodo iniziale di formazione e affiancamento con altri funzionari commerciali. Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/funzionario-commerciale-3nwxe.job