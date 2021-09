Offerte di lavoro per Perugia e provincia: 10 occasioni per ottenere un contratto. Ecco cosa richiede il commerciale

Le offere di lavoro per Perugia e Provincia attraverso la selezione di società specializzate. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio

1) Operaio metalmeccanico per officina - Orienta spa ricerca per azienda metalmeccanica personale da inserire all'interno dell'officina. Il candidato ideale è in possesso di diploma a indirizzo meccanico. è richiesta buona conoscenza e utilizzo dei normali attrrezzi da officina. Indispensabile conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Luogo di lavoro Città di Castello (PG)

Candidati per questo lavoro → il link

2) Capo Officina - Orienta spa, per la zona di Perugia, seleziona un Capo Officina, con competenze elettromeccaniche.

La risorsa deve avere una formazione di tipo meccanico-meccatronico.

Richiesta, ma non indispensabile esperienza di riparazione elettromeccanica su piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti. Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' richiesta propensione alla leadership, capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale sua e del suo team. Sede di lavoro Perugia.

Candidati per questo lavoro → il link

3) Saldatore - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, per importante azienda cliente del territorio, sta ricercando un Saldatore. La risorsa che stiamo selezionando si occuperà di preparare e pulire i pezzi da saldare, valutare metodi e strumenti da saldare, effettuare la saldatura, individuare eventuali anomalie e provvedere ai trattamenti di rifinitura. Si richiedono: disponibilità immediata, possesso del patentino per saldatura in corso di validità, disponibilità di lavorare sia su turni che su spezzato. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.

Candidati per questo lavoro → il link

4) Responsbaile commerciale Food - Ricerchiamo, per un nostro prestigioso cliente operante nel settore food, nello specifico olio e vino oltre che altri prodotti di qualità, un responsabile commerciale in grado di sviluppare una rete clienti/distributori sul territorio nazionale. L’azienda già fornisce il settore aeronautico con importanti contratti con linee aeree, e punta ora a fare lo stesso con reti e catene di store a terra. Questo porterà la figura a dover ulteriormente sviluppare e gestire distributori, agenti e commerciali, sfruttando le sue competenze e conoscenze. Nello specifico lavorerà inizialmente nell’aprire linee di comunicazione da far poi gestire ai suoi commerciali, dovrà preparare strategie, creare report e far girare l’area riportando direttamente alla presidenza.

Idealmente nato nell’ambiente, non deve necessariamente provenire dal mondo del food ma deve comunque conoscere bene il settore e avere un’esperienza commerciale in un settore affine. Fluente in inglese, sia scritto che parlato, il nostro candidato ideale ha l’ambizione di poter crescere in un’azienda storica, ma al contempo contemporanea, in pieno sviluppo, dando il suo contributo in termini di creazione di una salda rete commerciale. Con buona leadership e abile stratega, è in grado utilizzare le sue capacità per far rendere al meglio l’intero team. L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato con relativi benefit oltre che un variabile molto premiante legato ai risultati portati. Se sei appassionato di food e desideri tenere alta la tradizione italiana incrementandone la diffusione su grandi catene e non solo, inviaci il tuo cv con rif. BRC240. Sede di lavoro Mercatello (Perugia).

Candidati per questo lavoro →il link

5) Fisioterapiesta - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per un centro medico polispecialistico ricerca: FISIOTERAPISTA. Sede di lavoro: Foligno. La risorsa si occuperà di assistere i pazienti nello sviluppare, mantenere o ripristinare le capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di malattie o invecchiamento. Requisiti richiesti: laurea triennale in Fisioterapia, conoscenza delle diverse forme di terapia fisica e conoscenza delle terapie strumentali. Si offre contratto a tempo determinato. Orario di lavoro a tempo pieno. Candidati per questo lavoro →il link

6) Ufficio Acquisti - Vuoi lavorare all'interno di un prestigioso Castello collocato tra Toscana e Umbria? Se la risposta sì, allora continua a leggere perché questa è la selezione giusta per te Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca, per importante e prestigioso Hotel 5 stelle Lusso: Addetto/a Ufficio Acquisti

La figura si occuperà di pianificare e garantire l'efficienza dei processi di approvvigionamento e controller le attività di consegna merci e organizzazione del magazzino, in un'ottica di ottimizzazione delle scorte, miglioramento dei flussi e dei processi di stoccaggio. Principali attività:

- Gestire gli acquisti, inserire ordini e anagrafiche articoli tramite software gestionale come da formazione ricevuta.

- Controllare l'andamento delle consegne e lo stato delle scorte di magazzino.

- Aggiornare l'inventario verificando lo stock.

- Confrontare gli articoli ricevuti con gli articoli ordinati; risolvere le spedizioni errate con i fornitori.

- Mantenere le informazioni accessibili ordinando e archiviando i documenti.

- Pianificare le richieste di acquisto effettuate dai Manager di reparto in merito al rifornimento delle materie prime e beni di necessità operativa, confrontando gli articoli richiesti con l'elenco principale.

- Collaborare costantemente con i Manager di reparto, condividendo tutte le informazioni e dando le disposizioni necessarie al magazzino per la corretta e ottimale organizzazione e gestione degli arrivi e consegne della merce.

- Essere il referente principale per la gestione di tutte le merci presenti in magazzino e per la gestione e logistica dello stesso.

Fornire report e update

Sede di lavoro: Lisciano Niccone (PG) - Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento. Retribuzione commisurata all'esperienza. Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →il link

7) Montatore Meccanico

Randstad Technical, filiale di Città di Castello, per importante azienda cliente, sta cercando un Montatore Meccanico. La risorsa che stiamo selezionando verrà inserito all'interno del team tecnico di montaggio ed installazione macchine e nello specifico si occuperà di: coordinare e pianificare in dettaglio le attività di montaggio; gestire il montaggio degli impianti e dei macchinari; verificare il corretto rispetto degli standard qualitativi aziendali nell’ambito della pianificazione generale di produzione; rispettare le tempistiche assegnate alle attività di montaggio.

Si richiedono: diploma Tecnico di Perito Meccanico, esperienza di almeno 3 anni nello stesso ruolo in realtà operanti nella fornitura di impianti industriali, ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Candidati per questo lavoro →il link

8) MAGAZZINIERE - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazziniere; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità.

Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Soccorso - Magione (PG). Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link:

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK677&Agency=1&isApply=1. Mezzi di trasporto: Motorino e Auto. Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Candidati per questo lavoro →il link

9) AGENTE DI COMMERCIO - SETTORE HORECA - Randstad Italia Spa, divisione Central Delivery, partner di FNAARC seleziona per importante realtà italiana, leader nella produzione di prodotti da forno e pasticceria un: Agente di commercio – settore HORECA. La risorsa inserita si occuperà di incrementare il business su clienti horeca (bar, strutture ricettive e alberghiere, ristoranti ecc.) raggiungendo obiettivi di sviluppo commerciale e crescita nell’area assegnata. Requisiti: esperienza pregressa come agente di commercio nella vendita b2b nel canale HORECA; passione per il settore della vendita e attitudine alla fidelizzazione del cliente; ottima capacità relazionale e orientamento al risultato. Iscrizione Enasarco.

Luogo di lavoro: Assisi. Candidati per questo lavoro →il link

10) INSEGNANTE DI LINGUA FRANCESE - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente un/una insegnante di francese madrelingua qualificato/a per corsi in sede e corsi online. Si richiede professionalità ed esperienza pregressa in corsi di formazione. Ottima conoscenza lingua francese.

Candidati per questo lavoro →il link