Offerte di lavoro a Perugia e provincia, altri 10 contratti per gennaio: tutte le posizioni richieste dai privati umbri

Tutte le offere di lavoro per Perugia e provincia per questi ultimi giorni di gennaio. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie di selezione per il ruolo preferito. Buona caccia a tutti.

PIZZAIOLO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PIZZAIOLO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime - ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/pizzaiolo-3t4hk.job

Magazziniere/Mulettista - Orienta SpA ricerca per aziende clienti dell'Alta Valle del Tevere magazzinieri/mulettisti in grado di lavorare in altezza e di sorreggere pesi. Si offre contratto a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento in azienda.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/magazziniere-mulettista-3t4hh.job

AIUTO ELETTRICISTA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto elettricista. Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo elettrico e una piccola esperienza nel settore. Il candidato svolegerà la mansione di aiuto elettricista e sarà affiancato nella sua attività. Saranno valutati anche candidati neo diplomati.

Luogo di lavoro Città di castello (PG)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/aiuto-elettricista-3t4h8.job

AIUTO CUOCO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un AIUTO CUOCO/A. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Orario FullTime - ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/aiuto-cuoco-3t3wp.job

PASTICCIERE/PASTICCIERA - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PASTICCIERE/PASTICCIERA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime

ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/pasticciere-pasticciera-3t3wg.job

ADDETTO PIANIFICAZIONE PERCORSI - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore autotrasporti 1 Addetto/a alla Pianificazione Percorsi. In questo ruolo la persona si occuperà della gestione e pianificazione dell'attività di distribuzione e dei ritiri della merce, relazionandosi con gli autisti, gestendo le loro tratte e ottimizzando la gestione dei mezzi. Il profilo ideale è un candidati che ha esperienza nel settore autotrasporti/logistica con una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici, con ottime capacità di lavoro in squadra e problem solving.

Luogo di lavoro Città di castello (PG)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-pianificazione-percorsi-3t4hd.job

MURATORE - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell'edilizia un MURATORE. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO

Candidati per questo lavoro → https://www.perugiatoday.it/annunci/muratore-3t3w5.job

Operaio generico

Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, è alla ricerca di 10 operai addetti alla produzione. L’Operaio di Produzione che stiamo selezionando sarà inserito in una fase della linea produttiva e si occuperà del corretto approvvigionamento dei materiali di lavorazione e del corretto svolgimento della fase produttiva. Desideriamo entrare in contatto con un Operaio di Produzione in possesso dei seguenti requisiti: disponibilità a lavorare su turni oppure spezzato, flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze, Non è richiesta pregressa esperienza nel ruolo. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-generico-3tmz7.job

Magazziniere per Amazon - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazzinieri; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità.

Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link:

https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&isApply=1&reqid=a0R4U00000HnfTe

Città: Magione (Perugia). Patenti: B

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/magazziniere-per-amazon-3tmpv.job

ADDETTO ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

SETTORE: / Personale Operaio /

AZIENDA: innovare srl

DATA ANNUNCIO: 21/01/2022

SEDE DI LAVORO: Perugia

Soluzioni Differenti società specializzata nella ricerca e selezione del personale (Aut. Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. ANPAL/0011159), seleziona per conto di una consolidata azienda cliente della provincia di PERUGIA un:

ADDETTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ( CAPOSQUADRA) - Siamo alla ricerca di un candidato con COMPROVATA ESPERIENZA nella mansione, che dovrà occuparsi di: Coordinare squadre di lavoro addette alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale. Stabilire la quantità e selezionare la tipologia di vernice più adatta in base alle caratteristiche del manto stradale. Controllare la strumentazione necessaria e rispettare i tempi di esecuzione

Requisiti fondamentali: ESPERIENZA PREGRESSA MATURATA NEL RUOLO ( 3/5 anni), Ottima manualità, Capacità di coordinamento squadre di lavoro

In cambio garantiamo possibilità di crescita professionale, inserimento a norma di legge, CCNL di categoria a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, livello e retribuzione da valutare in base alle competenze ed esperienza.

Per candidarsi si prega di inviare il proprio curriculum e sarai contattato per un colloquio conoscitivo.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-alla-segnaletica-orizzontale-3teky.job

ELETTRICISTA INDUSTRIALE - ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI - La nostra azienda cliente si posiziona sul mercato di riferimento come una delle più specializzate nella Progettazione, sviluppo e costruzione di Quadri elettrici di comando e automazione. Grazie all’impiego di macchinari di ultima generazione e ad un team tecnico altamente qualificato, è in grado di offrire al Cliente prestazioni elevate nel settore dei cablaggi elettrici e prodotti custom in base alle esigenze del cliente in ambito nazionale ed internazionale.

Cerchiamo una persona appassionata, che voglia crescere nel settore e che dopo un periodo di formazione e affiancamento, sia in grado di leggere uno schema elettrico, eseguire assemblaggio e cablaggio quadri elettrici di automazione . Siamo interessati ad entrare in contatto con candidati in possesso di un Diploma Tecnico ad indirizzo Elettrotecnico, Elettronico e che abbiano maturato un minimo di esperienza nel ruolo nel settore di riferimento, (preferibile).

Al candidato selezionato non dovranno mancare puntualità, dinamismo, predisposizione al lavoro di Team, capacità di gestire e risolvere un problema in autonomia e ottime capacità relazionali.

In cambio garantiamo la possibilità di entrare a far parte di una società solida, organizzata e particolarmente apprezzata dai Clienti del settore. L’opportunità prevede un percorso di formazione e crescita professionale, con possibilità di stabilizzazione attraverso CCNL come da categoria, finalizzato al TEMPO INDETERMINATO.

Se pensi di essere la persona che stiamo cercando e desideri partecipare ai colloqui di selezione, invia il Tuo curriculum.

Ricorda di riportare sul format il seguente codice annuncio 96/21.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/elettricista-industriale-3tel3.job