Offerte di Lavoro, Perugia e provincia: tutte le opportunità da fabbraio

1)Ingegnere civile/edile - Stiamo selezionando per un'importante azienda cliente operante nel settore edile un ingegnere civile. Il candidato selezionato si occuperà di: 1) Redazione e presentazione di pratiche edilizie: CILA, SCIA, permessi nella costruzione 2) Redazione di computi metrici estimativi nel settore edile: software Primus 3) Certificazione energetica degli edifici con software Termolog o Termus. Si richiede: 1) Laurea in ingegneria civile o architettura

Capacità di disegno e rendering 3D. Costituisce un plus la conoscenza della lingua inglese- Si valutano anche profili neo laureati- Orario di lavoro full time Sede di lavoro: Foligno

2)IMPIEGATO/A UFFICIO GARE - Nexus Forlì ricerca e seleziona per cliente con sede a Corciano. La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'ufficio progetti/gare e si occuperà dell'analisi e valutazione degli avvisi delle gare pubbliche, redazione delle offerte, coordinamento e predisposizione documentazione elaborazione dei documenti inerenti. Si valutano profili sia junior che senior. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria gestionale o Economia; Domicilio in zona; Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Corciano (PG) Orario di lavoro: full time Contratto: tempo determinato per sostituzione La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03)

3) AUTISTA patente CQC_PERUGIA è ricervcato cazienda nel settore trasporti con Sede Legale in Roma ed operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO CON RIMORCHIO\SEMIRIMORCHIO. SKILLS FONDAMENTALI - In possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA-Esperienza (minimo 2 anni). Disponibilità a trasferte sul territorio nazionali e a turni notturni.

Le risorse selezionate saranno responsabili delle linee per conto di aziende leader nel proprio settore. L'offerta è di un contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione ad eventuale assunzione a tempo indeterminato. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. A,B,C QC Merci. Full Time

4) Capo Manutenzione Commessa Settore Impiantistica |Consultant Umbria Adecco ricerca per importante azienda umbra CAPO COMMESSA SETTORE IMPIANTISTICA Opportunità Il nostro cliente è un'importante azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione di impianti termoidraulici ed elettrici per attività di service con appalti nel territorio dell'Umbria e della Toscana. La figura ricercata sara inserita a diretto riporto del Direttore Tecnico, il Capo commessa ha la responsabilità di gestire la commessa con supervisione della preventivazione, gestione delle risorse interne dedicate e il presidio di cantiere. Ha la gestione diretta di circa 12 operatori /manutentori termoidraulici ed elettrici che coordina rispettando tempi e costi prestabiliti. Nell'esercizio della sua funzione, si interfaccia direttamente con il cliente anche da un punto di vista tecnico.

Requisiti

Diploma e/o Laurea ad indirizzo tecnico_ Significativa esperienza (almeno 3-4 anni) nel ruolo operativo di manutenzione di impianti termoidraulici ed elettrici e di Capo Commessa, con taglio di profilo tecnico-gestionale, maturata necessariamente all'interno di realtà di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (impianti HVAC), impianti idro-termosanitari e/o impianti antincendio ed elettrici Disponibilità a trasferte su territorio Centro ItaliaDeterminazione e propensione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Completano il profilo ottime capacità di relazioni interpersonali e negoziazione, spiccate doti organizzative e di problem solving; forte capacità di gestione dello stress, buone competenze informatiche.

Luogo di lavoro: Toscana Umbria. Si offre: Assunzione a tempo indeterminato Inquadramento e retribuzione commisurata all'esperienza e benefits previsti: autovettura; pc; cellulare, etc.

Si prega di inviare la propria candidatura via mail allegando il CV in formato Word o pdf a silvia.pierucci@decco.it

5) Operaio addetto al magazzino con patentino muletto Mansione Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda del territorio un magazziniere esperto con patentino del muletto. Responsabilità: La risorsa si occuperà della movimentazione della merce , del carico/scarico bilici e della preparazione delle spedizioni in uscita. Competenze E' richiesta pregressa esperienza nel ruolo di almeno due anni, patentino del muletto in corso di validità e capacità di utilizzo del palmare. Si offre iniziale contratto di somministrazione con finalità di assunzione diretta

6) Addetto ufficio commerciale estero - Orienta spa ricerca un addetto ufficio commerciale estero. Si richiede per azienda metalmeccanica la conoscenza della lingua Inglese ad un livello non inferiore al B2 e la conoscenza del tedesco ed ogni lingua addizionale costituirà ovviamente titolo preferenziale Prendiamo in esame sia candidature con esperienza già maturata nel ruolo ricercato sia profili senza esperienza ma caratterizzati da una solida conoscenza linguistica.

7) Lavapiatti per relais in Umbria - Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: Si offre vitto e alloggio, inserimento stagionale (da marzo). Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef. Città: Sellano (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →