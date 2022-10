Umbria e Futuro, ecco il nuovo claim-simbolo dell'Umbria per turismo, prodotti tipici, cultura da esportare nel mondo

Non è il nuovo simbolo della Regione Umbria che resta invariato quello dei Tre Ceri con i colori bianco-rossi, ma quello presentato oggi dall'assessore regionale Agabiti è il claim (di richiamo turistico, pubblicitario, di sostegno ai prodotti made in Umbria e all'arte e tradizioni) per sostenere l'Umbria nel resto del Paese e a livello internazionale. Un claim di qualità e riconoscibile al massimo: una U affiancata dal simbolo stilizzato di un cuore che rimanda al più conosciuto slogan Umbra Cuore Verde d'Italia. Infatti, il colore scelto è quello verde. Speriamo che sia la ciliegina sulla torta di una nuova strategia comunicativa dell'Umbria che ha fatto decollare sia il turismo che l'aeroporto dell'Umbria dopo decenni di scelte sbagliate e comunicazione da incubo come quella passata alla storia (opera della Giunta Marini) con foto di un borgo toscano spacciato per uno dell'Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.