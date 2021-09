Umbria, nuove assunzioni in azienda: in arrivo gli incentivi Re-Work, ecco quello che c'è da sapere

Nuovi incentivi in arrivo per le aziende dell'Umbra decise a fare nuove assunzioni. l’Avviso pubblico Re-Work, finanziato dal Fondo sociale Europeo, la Regione Umbria attua nuovi interventi di politica attiva del lavoro destinati a disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego e alle imprese che hanno intenzione di ospitare gratuitamente tirocinanti e alla fine di assumere nuovo personale, già orientato e opportunamente formato. L'avviso (finanziato dal Fondo sociale Europeo) prevede infatti formazione dedicata, tirocini retribuiti e incentivi per le assunzioni.

Ecco la guida di Confocommercio Umbria per le aziende interessate...

RE-WORK PER LE AZIENDE:

Siamo in attesa della pubblicazione del disciplinare che dettaglierà le modalità di partecipazione delle imprese, ma si stima che i tirocini potranno avere inizio da ottobre 2021.

È utile sapere, per prepararsi per tempo, che le imprese possono accedere a due fondamentali strumenti.

1 - Tirocini formativi gratuiti

L’Avviso Re-Work consente l’attivazione di un tirocinio formativo della durata massima di 4 mesi retribuito dal progetto stesso con borsa lavoro di € 600,00 mensili.

2 - Incentivi alle imprese che assumono

Sono beneficiari della misura di incentivo le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti giuridici e organismi di natura privata che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere a tempo indeterminato o in apprendistato per almeno 12 mesi, senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale.

L’incentivo varia in funzione della classe di profilazione (assegnata dal Centro per l’Impiego) del destinatario del BUL – Buono Umbro per il Lavoro – ed è compreso tra € 3.000 e € 6.000 in caso di assunzione con contratto di apprendistato e tra € 6.000 e € 12.000 in caso di contratto a tempo indeterminato.

Per maggiori informazioni e per una prima pre-adesione, puoi contattare l’Ufficio Servizio Lavoro di Università dei Sapori – Confcommercio al tel. 075 38889204 o compilare il form CLICCANDO QUI

RE-WORK PER I DISOCCCUPATI:

I potenziali tirocinanti dovranno essere:

- disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 e avere almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori:

Giovani tra i 18/29 anni non impegnati in percorsi di istruzione o formazione;

Percettori di NASPI;

Percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa;

Ex lavoratori autonomi che hanno cessato per Covid a partire dal 23/02/2020;

Disoccupati/Inoccupati iscritti alla L.68/99 art. 8;

Disoccupati/inoccupati con patto di servizio valido con CPI umbro da almeno 12 mesi

oppure

- lavoratori in CIG di imprese con unità produttive localizzate nella regione Umbria, a forte rischio di disoccupazione.

A partire dal 15 settembre i tirocinanti potranno iniziare i colloqui di profilazione al Centro per l’Impiego a seguito dei quali sarà poi possibile attivare le diverse attività.

Al potenziale tirocinante sarà assegnato, in base alla classe di profilazione assegnata dal Centro per l’Impiego, il valore del Buono Umbro per il Lavoro (BUL).

Università dei Sapori, attraverso il suo Servizio Lavoro, è intermediaria per tutte le attività obbligatorie e facoltative previste dal bando:

orientamento agli aspiranti tirocinanti, breve formazione dedicata, attivazione di un tirocinio formativo, concessione di Incentivi alle imprese che assumono.