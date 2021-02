Umbria, non si arresta la moria di imprese: "E l'effetto Covid deve ancora arrivare"

In Umbria come nel resto d'Italia non si arresta il processo di desertificazione commerciale delle città, che vedrà un ulteriore intensificazione quando si sentiranno a pieno gli effetti dell'emergenza coronavirus, 2021 si prevede drammatico anche per le imprese della ricettività e ristorazione che prima della pandemia avevano fatto registrare dati positivi. A disegnare questo quadro preoccupante sono i risultati delle analisi condotte dall’Ufficio Studi Confcommercio sulla 'demografia delle imprese italiane' dal 2012 al 2020. Tra i capoluoghi di provincia (ed ex capoluoghi) presi in considerazione dall'indagine, a cui si aggiungono 10 comuni di medie dimensioni, ci sono anche Perugia e Terni.

PERUGIA - Nel centro storico di Perugia si è passati dalle 349 imprese commerciali del 2012 alle 276 del 2018, per arrivare a 272 del 2020. Anche fuori dal centro storico il trend nel tempo è negativo: 1252 attività del commercio nel 2012, 1202 nel 2018, 1172 nel 2020. Positivo invece l’andamento delle attività turistico ricettive: nel centro storico bar, ristoranti e alberghi erano 217 nel 2012, 235 nel 2018, 236 nel 2020. Fuori dal centro storico stesso trend: 577 imprese del comparto ricettività-ristorazione nel 2012, 593 nel 2018, 591 nel 2020.

TERNI - Dinamiche analoghe anche nel comune di Terni: nel centro storico le attività commerciali sono passate dalle 388 del 2012 alle 342 del 2020. Progressivo depauperamento di negozi anche fuori dal centro storico: erano 945 nel 2012, 866 nel 2018, 842 nel 2020. A Terni il settore ricettività-ristorazione invece ha goduto di buona salute negli ultimi 8 anni: 141 bar, alberghi e ristoranti nel 2012, 147 nel 2018 e nel 2020.

A colpire maggiormente Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria. è un dato: “Se è vero che la diminuzione di imprese commerciali è stata progressiva ed inarrestabile - spiega -, nel 2020 si è osservato un tasso di cancellazione basso. Considerato l’anno drammatico che abbiamo vissuto causa Covid, questa situazione è frutto realisticamente di una sorta di congelamento, di ibernazione del tessuto produttivo (blocco licenziamenti, cig, promesse di ristori, ndr). Gli effetti della pandemia però arriveranno nei prossimi mesi, e con un impatto drammatico". A livello nazionale l’Ufficio Studi Confcommercio prevede solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di media ampiezza, oltre ad un calo ancora maggiore per il commercio al dettaglio (-17,1%), per la prima volta nella storia economica degli ultimi due decenni anche la perdita di un quarto delle imprese di alloggio e ristorazione (-24,9%). Anche il commercio elettronico, che vale ormai più di 30 miliardi, registra cambiamenti a causa della pandemia: nel 2020 è in calo del 2,6% rispetto al 2019 come risultato di un boom per i beni, anche alimentari, pari a +30,7% e di un crollo dei servizi acquistati (-46,9%).

Quindi anche in Umbria avremo città con ancora meno negozi, e, per la prima volta dopo decenni, con meno attività ricettive e di ristorazione: solo farmacie e informatica e comunicazioni si prevedono in controtendenza col segno più.

Il rischio di non “riavere” i nostri centri storici come li abbiamo visti e vissuti prima della pandemia è, dunque, molto concreto, e questo significa minore qualità della vita dei residenti e minore appeal turistico. Anche prima del Covid il tessuto commerciale dei centri storici stava cambiando, a causa principalmente del cambiamento di modello dei consumi. La pandemia acuisce questi trend. Per alberghi e pubblici esercizi il futuro è totalmente privo di certezze, soprattutto nei centri storici delle città medie. Mentre ieri il tema centrale riguardava il rischio di città “solo per turisti”, dove i negozi scomparivano e crescevano bar e ristoranti, da oggi la questione è come immaginare un centro storico con meno negozi, meno mercati e meno attività legate al turismo. Il rischio desertificazione assume quindi una gravità diversa che in passato”.

Come reagire allora questa situazione doppiamente drammatica? “Quella dei centri storici - sottolinea ancora Mencaroni - è una questione eccezionalmente rilevante perché si tratta di capire come vivremo nel futuro prossimo. Per questo occorre uno sforzo eccezionale: intanto per affrontare l’emergenza Covid, con ristori adeguati alle imprese, specie quelle più colpite dalle chiusure. Ma accanto ai ristori occorrono iniziative di cambiamento strutturali e organiche: alla Regione chiediamo con urgenza un piano di rigenerazione urbana che sia frutto di concertazione e che tenga conto di centri storici e città come sistema integrato di funzioni, favorisca la digitalizzazione delle imprese e rilanci l’identità dei nostri borghi. La legge n. 12 del 2008, che ha introdotto i Quadri Strategici di Valorizzazione, è stata in buona parte disattesa, e va comunque adeguata anche in seguito alla pandemia, che ha stravolto completamente la realtà e introdotto nuove priorità”.