Lavoro, istituito a Perugia "Point Donna Umbria”: esperti per aiutare nuove imprenditrici, ,ma anche formazione e tutela

Un'attenzione in più per il mondo del lavoro femminile: nasce “Point Donna Umbria”. Si tratta dello sportello multifunzionale di ascolto per creare opportunità concrete di accompagnamento al lavoro e di formazione per le donne che verrà istituito dal Centro pari opportunità (Cpo) della Regione Umbria. Lo sportello avrà una sede in entrambi i capoluoghi di provincia, Terni e Perugia, e sarà aperto al pubblico due volte alla settimana, con un orario che verrà al più presto individuato per venire incontro alle esigenze di tutte le possibili utenti. Il servizio sarà gratuito e verrà fornito da personale qualificato, anche formato tramite corsi organizzati dal Cpo. Inoltre, si procederà a una ricognizione sul territorio regionale per individuare tutte le associazioni che già operano in alcuni comuni e forniscono questo tipo di assistenza al fine di costituire una rete che si interfacci con il neo nato sportello del Cpo proprio per ottimizzare il servizio.

Il Protocollo di Intesa per le attività del “Point Donna Umbria” è stato firmato mercoledì 29 marzo da Caterina Grechi, presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, e da Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. In questo modo prende ufficialmente avvio la collaborazione tra le due istituzioni per promuovere in maniera congiunta le pari opportunità nelle attività di impresa. La collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria si aggiunge alle collaborazioni già siglate tra il Cpo e Sviluppumbria, Arpal Umbria e Umbria Digitale (PuntoZero s.c.a.r.l.).

“Come Ente Camerale – sottolinea Giorgio Mencaroni - accogliamo con grande soddisfazione l’intesa con il Centro Pari Opportunità della Regione per la creazione dello sportello "Point Donna Umbria" per supportare le donne che intendono aprire un’attività imprenditoriale o che hanno comunque necessità di informazione, orientamento e sostegno per la propria azienda. La Camera di Commercio dell’Umbria metterà a fattor comune le proprie competenze e il proprio personale qualificato, anche attraverso il Comitato per l’imprenditoria femminile, convinti che le pari opportunità nell’impresa, e in più in generale nella società, hanno un effetto moltiplicatore di energie, produttività, visione strategica, creatività, come tutte le indagini ormai chiaramente dimostrano”.

Anche Caterina Greco si mostra soddisfatta per l'intesa raggiunta: "Lo sportello sarà un’opportunità per supportare il lavoro e creare nuovo lavoro, per incentivare l’imprenditorialità anche attraverso i Fondi Europei che arriveranno dal Recovery Fund, per essere fattivamente vicino alle donne anche con un supporto psicologico".