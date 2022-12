LAVORO |, La multinazionale Midas sbarca in Umbria: primo centro riparazione auto, 12 assunzioni e altre due aperture in vista

La multinazionale Usa, Midas - fondata nel 1956 - specializzata nella riparazione di auto e mezzi da lavoro multimarca è sbarcata in Umbria e apre la prima officina in regione a Terni. Ma sono previsti anche punti riparazione, almeno due, in provincia di Perugia a partire dal 2023. Midas è oggi presente in Italia in 7 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Umbria) con oltre 50 centri.

La nuova officina Midas - collabora e ampia l'offerta di Terniauto dal 1929 a servizio del territorio - ha prodotto nuova occupazione: 12 meccanici specializzati. "L’obiettivo -dichiara Paolo Pegoraro, titolare di Terniauto- è quello di ampliare l’offerta dei servizi proposti dalla nostra azienda, unendo tutta la nostra professionalità e conoscenza ai molti vantaggi che una multinazionale organizzata nel mondo della manutenzione multimarca può garantire. Scegliere di unirsi a Midas, garanzia di qualità, trasparenza ed assistenza in tutto il mondo, vuol dire dare un’ulteriore accelerata alle nostre attività, offrendo un’assistenza sempre più puntuale ed efficace ai nostri clienti”.

La rete internazionale di officine meccaniche specializzate nella manutenzione auto multimarca Midas ha registrato una crescita del +20% nel 2022 superando i 20 milioni di Euro di fatturato e il milione di clienti serviti dall’apertura del primo centro italiano nel 1995 ad oggi.