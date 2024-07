Umbria Mobilità, approvato il bilancio 2023: "Attivo di 228mila euro e debiti dimezzati"

L’Assemblea dei soci di Umbria Mobilità, società partecipata regionale che ha assunto le funzioni di Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, ha approvato il bilancio 2023. Hanno votato a favore del bilancio, oltre alla Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, quello di Terni e quello di Lugnano in Teverina. Unico voto contrario quello del Comune di Spoleto.

"Il 2023 è stato un anno assai significativo per lo sviluppo dell’attività di Umbria Tpl e Mobilità nella sua funzione di Agenzia Unica per la Mobilità e il trasporto pubblico locale, – spiega l’amministratore unico Marina Balsamo - Si è perfezionato il subentro al Comune di Perugia nel contratto di servizio del Minimetrò ed è stato siglato il nuovo contratto decennale con Trenitalia che dall’1 gennaio 2024 ingloba anche la gestione della linea Fcu, assegnando tutto il ferro a un unico gestore. In seguito all’individuazione da parte della Regione Umbria di Umbria Mobilità quale soggetto attuatore per gli investimenti nel materiale rotabile (autobus), finanziati con risorse ministeriali, la Società ha provveduto all’acquisto, per 10,5 milioni di euro, di 19 autobus elettrici". E ancora: "Umbria Mobilità – prosegue l’avvocato Marina Balsamo - sta altresì gestendo la fase cruciale della gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito regionale oltre ad aver attivato, sempre nel corso del 2023, la propria sede operativa di Terni, così da poter dare concrete ed efficienti risposte alle esigenze di presenza e presidio su quel territorio, in considerazione dei subentri nei contratti Tol in capo agli Enti locali del “ternano” (Provincia di Terni, Comune di Terni, Orvieto, Amelia e Narni). La chiusura in positivo del bilancio con un attivo di 228.000 euro e con una riduzione dell’indebitamento verso istituti di credito, dal 2022, di circa il 50%, segnano una stagione di lavoro proficuo, e soddisfacente".

Sul tema Umbria Mobilità, ricorda l'assessore regionale dai trasporti, Enrico Melasecche, "abbiamo scelto di farci carico di un risanamento difficile quanto impegnativo, salvando i posti di lavoro e andando a risparmiare circa dieci milioni di euro l’anno di Iva con il trasferimento a Umbria Mobilità di tutti i contratti ferroviari e su gomma prima gestiti da Regione, Province e Comuni". E ancora: "La funzione di questa partecipata, come braccio operativo regionale, è di vitale importanza – evidenzia Melasecche -. In questi cinque anni abbiamo raggiunto dei risultati storici: dal 2019 al 2023 il valore della produzione è passato da 2.000.096 a 93.862.000 euro, gli interessi passivi e oneri finanziari ridotti da 1.552.000 a 365.000 euro, il patrimonio è incrementato di circa 400.000 euro mentre i debiti scendono da 46.000.000 a 16.000.000 euro".