DOSSIER MERCATO IMMOBILIARE | Umbria, cresce il prezzo al metro quadro per la vendita e gli affitti. Appartamento o casa indipendente?

Il trilocale si conferma la tipologia più ricercata nelle grandi città, con il 40,8% delle richieste, seguito dal quattro locali che raccoglie il 24,6% delle preferenze e dal bilocale con il 22,8% delle scelte. Rispetto a luglio 2021 si evidenzia un aumento della percentuale di chi cerca trilocali. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata a gennaio 2022 dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nelle grandi città. Anche negli anni scorsi il trilocale è sempre stata la dimensione domestica più apprezzata, ma ancora di più adesso alla luce della nuova esigenza di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio. In questo quadro fa eccezione Milano dove il bilocale si conferma la tipologia più richiesta con il 46,6%, percentuale in leggero aumento rispetto a luglio 2021.

La pandemia, la diffusione del lavoro da remoto e il turismo di prossimità hanno fatto non solo crescere la domanda, ma anche cambiare il modo di abitare: si preferisce ormai la campagna e il piccolo centro d’arte, località raggiungibili con mezzi propri e lontane dalla folla. Anche la suddivisione interna delle case cambia volto: si cercano sempre più ampi spazi, possibilmente con terrazza, finestre panoramiche o giardino privato. Non può più mancare divisioni nette tra spazi pubblici e privati, tra zone giorno, zone notte, zone lavoro/studio. Sempre più irrinunciabili, inoltre, gli standard tecnologici, l’efficienza energetica, la sostenibilità.

IL MERCATO IN UMBRIA

Per quanto riguarda la vendita, a livello regionale i più ricercati sono gli appartamenti con 20.951 annunci in tutta la regione, seguiti da case indipendenti, con 13.351 annunci. Per gli affitti, invece la tipologia più desiderata è costituita da appartamenti con 2.460 annunci; al secondo posto i negozi con 1.013 annunci. Il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nella provincia di Perugia (77%, di cui 30.204 in vendita e 3.048 in affitto), che è anche quella più attiva in termini relativi, con 50 annunci ogni 1.000 abitanti. Secondo gli ultimi dati rilevati a marzo 2022, per la vendita degli immobili residenziali sono stati richiesti in media 1.140€ al metro quadro, registrando un aumento dello 0,35% rispetto a allo stesso periodo del 2021 (1.136 €/m²).

Per gli immobili residenziali in affitto, invece, sono stati richiesti in media 6,73 € al mese per metro quadro, con un aumento del 1,97% rispetto a marzo 2021 (6,60 €/m²). A livello provinciale la vendita nell’area perugina si conferma leggermente più costosa, con una media di 1.154 € al metro quadro; in quella ternana la media è di 1.097 € al metro quadro. Stesso discorso per gli immobili in affitto: la provincia di Terni, con una media di € 5,72 al mese per metro quadro è più economica della provincia perugina, che registra una media di 6,94 € al mese per metro quadro.