Umbria e futuro | Verso un patto sindacati e Confindustria: salvaguardia dell'occupazione, sicurezza e formazione... i punti in comune

Filiere, sostenibilità, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione: sono stati questi i principali temi affrontati in occasione dell’incontro tra il Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli e i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Vincenzo Sgalla, Maurizio Molinari e Angelo Manzotti.L’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell’Associazione degli Industriali a Perugia, ha rappresentato un momento di confronto costruttivo tra le parti con l’obiettivo di individuare temi convergenti su cui sviluppare un lavoro comune, pur nel rispetto dei ruoli e delle posizioni di ciascuna parte.

Su queste nuove basi, i Sindacati dei lavoratori e la principale associazione datoriale regionale intendono costruire un insieme coerente di proposte per la migliore gestione dei processi di transizione produttiva in atto e sul quale coinvolgere anche le istituzioni locali. Confindustria Umbria e Sindacati dei lavoratori si sono trovati d’accordo sulla necessità di instaurare nuove relazioni industriali e di sostenere uno sforzo comune per salvaguardare l’occupazione e l’economia regionale a beneficio dell’intera comunità.